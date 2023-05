Memorie di Adriana Modello don Milani "Sempre dalla parte dei più svantaggiati"

di Gianpaolo Annese

Verso don Lorenzo Milani e oltre. "’Non fare parti uguali tra disuguali va bene’, ma ci vorrebbe proprio una ‘discriminazione positiva’, un virtuoso sbilanciamento verso chi è più svantaggiato", sosteneva Adriana Querzè (nella foto assieme al marito Ghinelli), insegnante, formatrice, assessore alla Pubblica istruzione dal 2004 al 2014 con sindaco Giorgio Pighi. Il marito Arturo Ghinelli assieme alle colleghe Giuliana Borsari e Bruna Montorsi in occasione del primo anniversario della scomparsa – il 17 maggio dell’anno scorso – hanno pubblicato il libro ‘Scuola, città, relazioni’ (edito dal Comune, ma pagato per intero da Ghinelli) che sarà presentato sabato alle 20.30 al Cortile del leccio nel chiostro San Paolo nell’ambito di Buk Festival. Il volume è una raccolta di scritti e interventi di Querzè e alcune testimonianze da parte di amici e collaboratori che hanno condiviso con lei tratti di strada. "Sarà inoltre proiettato un video con una raccolta per immagini delle attività sostenute da Adriana nella nostra città", riferiscono gli autori della pubblicazione.

Ghinelli, collega e anche marito di Adriana. Da quanti anni eravate sposati?

"A dicembre sarebbero stati 47 anni di matrimonio, ma sono 50 anni che eravamo insieme".

Com’è nata l’idea del libro?

"Crediamo che al di là dell’affetto personale, Adriana abbia rappresentato per la comunità una figura di riferimento sul fronte dell’educazione, della formazione degli insegnanti e dell’impegno istituzionale. Nei dieci anni da assessora è stata molto vicina ai ragazzi e ha trovato soluzioni valide ancora oggi".

Quali per esempio?

"Non potendo più assumere insegnanti, con la Fondazione [email protected] aveva trovato il modo di garantire la continuità didattica nelle scuole dell’infanzia. Così come attraverso il Patto per la scuola era riuscita a mettere in relazione il Comune con le direzioni didattiche assicurando sostegno alle diverse iniziative. Un dialogo aperto ancora oggi".

Prima non faceva attività politica direttamente, è stata chiamata da Giorgio Pighi.

"Sì, in quel periodo era direttrice didattica a Nonantola, dove era praticamente venerata. Poi il sindaco Pighi l’ha voluta con sé. Dopo il 2014 ha proseguito facendo per qualche anno la consigliera comunale, ma è durato poco perché si è dedicata all’altra sua grande passione: lo studio. Già laureata in pedagogia, si è iscritta all’università a Geografia e processi territoriali con una tesi sulle Città invisibili di Calvino. Non ha fatto in tempo a concludere purtroppo. La laurea le è stata conferita post mortem con una cerimonia ad hoc in università".

In pratica non è riuscita a resistere alla tentazione di tornare ‘tra i banchi’.

"Studiare le piaceva molto, lo ha fatto per tutta la vita, intendevano abbuonarle 7-8 esami avendoli già sostenuti per conseguire l’altra laurea, ma lei si è rifiutata e li ha rifatti tutti perché non voleva sconti e ci teneva a mantenersi aggiornata. L’aggiornamento e la formazione degli insegnanti sono stati i suoi più grandi interessi, oltre ai giovani a cui ha dedicato l’iniziativa ‘Cento e lode’".

In cosa consisteva?

"Come assessora ha convocato tutti coloro che alla maturità avevano conseguito il massimo dei voti e aperto con loro un dialogo, uno scambio di informazioni. Le dissero che il problema principale era quello di non essere ascoltati, ne nacque una rubrica sui giornali locali che desse voce a questi ragazzi".

Tra l’altro lei stessa ha cominciato giovanissima a lavorare nella scuola.

"A 19 anni come insegnante a Fossoli di Carpi nel 1973, sviluppando la capacità di lavoro in team e con le classi aperte. Non è che ovviamente a quell’età avesse tanta esperienza, ma una certa sensibilità era possibile notarla già. Una volta, a proposito del modello don Lorenzo Milani che la ispirava, riuscì a convincere Sandro, un alunno pescatore, a fare lezione sui rami dei canali che frequentava nella sua attività".