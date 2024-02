Menani chiude la casa che accoglie i profughi

L’intossicazione da monossido di carbonio occorsa qualche giorno fa ad uno degli occupanti di un immobile di via Refice utilizzato dalla Cooperativa incaricata come dimora di profughi richiedenti asilo induce il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani a dichiarare ‘inagibile ed inutilizzabile’ l’edificio. L’allarme era scattato lunedi, quando un giovane si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale accusando i malori ‘tipici’ da intossicazione e la circostanza ha imposto le verifiche del caso presso la sua abitazione. Dove i Vigili del Fuoco hanno rilevato "una elevata concentrazione di monossido di carbonio probabilmente dovuta all’utilizzo di bracieri ad uso riscaldamento, tale da rendere pericoloso il soggiorno all’interno dell’immobile". La situazione igienico sanitaria ed impiantistica risultava alquanto precaria ed a fronte di ciò, il Comune assieme all’USL ha deciso di sigillare l’erogazione del gas tramite i tecnici Hera, ed operare la chiusura di tutti gli appartamenti della palazzina. Il cui stato di degrado veniva evidenziato anche dal Servizio Igiene dall’Ausl che ha rilevato "presenza di muffe e distacco dell’intonaco nei vani e nei bagni, sporco diffuso, accumulo di materiale di ogni sorta e ingombro di rifiuti e oggetti vari su scale, pianerottoli, sottotetto". Finita qui? No, l’inventario procede con "presenza di posti letto e materassi nel sottoscala e nel sottotetto, assenza della cappa di aspirazione sui punti di cottura nelle cucine, presenza di vari fornelli elettrici anche nel sottotetto e di bracieri verosimilmente utilizzati come sistema di riscaldamento".

Disposizione di inagibilità, insomma, inevitabile, anche considerato che la zona, prospiciente il parco Albero d’Oro, è prettamente residenziale e stanti altri rilievi che parlano di "impianti presumibilmente non a norma, cavi e prese elettriche scoperte, tubazioni del gas e caldaie in pessimo stato di manutenzione". Morale? "L’immobile allo stato attuale non risulta idoneo all’uso abitativo". L’ordinanza stabilisce poi come l’agibilità potrà essere ottenuta "solo ad avvenuto ripristino delle condizioni di abitabilità ovvero realizzazione di tutte le opere necessarie a ripristinare le condizioni sicurezza e di staticità della scala condominiale, repentino intervento di riordino, pulizia e sanificazione dell’intero alloggio, a garantire le condizioni igieniche adeguate per l’uso abitativo, manutenzioni atte ad eliminare definitivamente le attuali condizioni di insalubrità, verifica di idoneità degli impianti".

Stefano Fogliani