Menani è pronto al bis: "Siamo uniti, vinciamo"

"Se non fossi convinto che si possa dar seguito al risultato di cinque anni fa non avrei corso. Ma le condizioni per vincere ci sono: la coalizione è compatta, la mia Amministrazione ha mantenuto per buona parte le promesse fatte e conto i cittadini questo ce lo riconosceranno il prossimo 9 giugno".

È cominciata ieri, con la presentazione ufficiale di Gian Francesco Menani a candidato sindaco del centrodestra, la campagna elettorale del Sindaco uscente. Accanto a lui i maggiori esponenti regionali dei partiti di centro-destra – Matteo Rancan della Lega, Michele Barcaiuolo per Fratelli d’Italia e Antonio Platis di Forza Italia – oltre a molti degli uomini su cui il centrodestra sassolese punta oggi come punterà domani ovvero, tra gli altri Sharon Ruggeri e Massimo Malagoli, assessori per Lega e Forza Italia, i consiglieri regionali Luca Cuoghi e Stefano Bargi, il presidente del consiglio comunale ed ex Sindaco Luca Caselli, i capigruppo di Forza Italia e Fratelli d’Italia in consiglio comunale Claudia Severi e Giuliano Zanni e soprattutto Alessandro Lucenti, vicesindaco uscente e a lungo candidato sindaco in pectore prima che il centro destra si ricompattasse attorno a Menani, ma in predicato di conferma a vicesindaco in caso di vittoria. "La coalizione dimostra, anche in questo caso, la compattezza necessaria a quale costruire un progetto di governo serio e di lungo termine, qui come in altri 200 Comuni in Emilia Romagna dove ci presentiamo con un unico candidato", ha detto Barcaiuolo, facendo sintesi di un percorso che i si dice raccontano travagliato ma, specifica Menani, "ha da subito cercato, attraverso il dialogo e il confronto, quella sintesi espressa poi dalla convergenza sul mio nome". Riparte da cinque anni di governo, Menani, da "una continuità amministrativa che sappiamo di poter garantire alla città, che credo possa riconoscere quanto abbiamo fatto. Tanto sulle opere pubbliche, cui il PNRR ha dato un impulso importate, quanto sulla sicurezza, che vede i dati di Sassuolo, con i furti in diminuzione del 50% e le rapine calate dell’86%, in controtendenza con altri territori che li vede invece in aumento".

Tanto si è fatto, chiosa Menani, "e altrettanto – aggiunge – siamo pronti a fare, partendo dall’ascolto costante della cittadinanza. Tra i progetti che non siamo riusciti a portare a termine ricordo la nuova Casa Serena, cui rimetteremo mano se eletti alla luce del tanto che è cambiato rispetto al 2019, ed il potenziamento del controllo sul territorio, con il potenziamento del nucleo di polizia giudiziaria e dell’antidegrado della Polizia Locale, il cui organico verrà integrato da altre assunzioni".

Stefano Fogliani