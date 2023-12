"Menani scaricato anche dai suoi alleati"

"È finito il tempo dell’improvvisazione al potere, dell’assenza imbarazzante di programmazione e di visione nel governo scialbo di questa città, ma anche dell’assenza totale di strategia e fantasia". È un attacco totale quello della consigliera di Italia Viva Giulia Pigoni, tra le possibili candidate sindaco del centrosinistra, all’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Gian Francesco Menani. Una raffica di bordate che partendo dall’ultimo bilancio investe tutti i cinque anni di consigliatura: "Basti pensare alla mole di opere (mi vengono in mente alcuni interventi nelle nostre scuole ma anche il Politeama) che, spesso per mancanza di progettazione derivante da un problema di gestione della macchina comunale, sono state spostate a data da destinarsi". E cosa dire del Pug? "Come è possibile arrivare al fotofinish (e con ogni probabilità non riuscire ad approvare) il principale documento di progettazione urbanistica della nostra città?".

La consigliera comunale segnala inoltre "l’assenza assoluta di una politica culturale che facesse qualche passo in avanti, senza limitarsi a fare copia incolla di iniziate e linee impostate e sviluppata dall’amministrazione precedente". Soprattutto "caro sindaco, avete gettato alle ortiche l’occasione della vita. Per la prima volta nella storia, eravate infatti stati in grado di vincere le elezioni addirittura al primo turno. Una fiducia da parte dei cittadini che non siete stati in grado di ripagare".

Pigoni sogna un futuro "che spero sia meno pieno, ad esempio, di sacchi della spazzatura abbandonati a lungo per le strade, testimonianza di un piano rifiuti tutto da migliorare, con seri disagi e malumori. L’obiettivo delle multiutility come Hera non dovrebbe essere fare bilanci mirabolanti, ma garantire un servizio efficace a un prezzo congruo, non tale da mettere in difficoltà tante famiglie. Se ne può discutere o il Comune ha zero voce in capitolo? Il Comune di Sassuolo non ha toccato palla, come al solito". Quindi Pigoni elenca quelli che a suo dire sono stati gli ‘epic fail’ (gli scivoloni) di questa giunta: "Vogliamo parlare della giunta più no vax d’Italia? Che in barba alle chiare indicazioni del Governo (ma soprattutto della scienza) ha perso diversi assessori che piuttosto che vaccinarsi hanno abbandonato il loro impegno politico? Del lancio di un fantomatico progetto contenente bizzarre conferenze ’contro il pensiero unico’ rivolte agli studenti delle scuole superiori? Del Comune che ha proposto di multare chi è costretto a fare l’elemosina in strada? Il sindaco che suggerisce ai 54 lavoratori di un’azienda del distretto ceramico in difficoltà di andare a lavorare in Russia?".

Di fatto, "il primo cittadino è stato pubblicamente sfiduciato dai suoi principali alleati, Fratelli d’Italia in primis e Forza Italia a stretto giro. È evidente l’obiettivo: spodestare il sindaco attuale e preparare una nuova candidatura cavalcando i sondaggi nazionali che premiano ancora Fratelli d’Italia". Insomma, "Menani è sotto al fuoco amico ed evidentemente non piace nemmeno ai suoi alleati, a partire dal suo vicesindaco". Quindi il pensiero va al campo dell’opposizione, con un invito a organizzarsi: "Spero che ora tutte le forze politiche, a cominciare naturalmente da quelle del centro sinistra, abbiano la forza e le energie per attivare un confronto chiaro e netto con i cittadini, incentrato proprio sul giudizio di questi anni ragionando con pragmatismo e lungimiranza sul futuro della città".

Gianpaolo Annese