"Menani scelta condivisa con Roma. Orgogliosi di quanto fatto in 5 anni"

"Come si fa a definire una figura che ha amministrato per cinque anni la città, un candidato "calato dall’alto"?". Non ci sta, la Lega sassolese, e risponde al pd che l’aveva descritta ‘a pezzi’ dopo il passaggio di due consiglieri comunali – Boni e Spagni – alla lista civica Macchioni "Il confronto interno al centrodestra, che ha visto il passaggio al vertice nazionale, è una normale dinamica dovuta ad un evidente cambio di equilibri interni alla coalizione, e non invalida la personalità del candidato sindaco e men che meno la sua esperienza e conoscenza del territorio", scrivono infatti Giuseppe Vandelli e Ayoub Ouassif, definendo "sconcertante osservare come una critica simile provenga da chi i candidati "dall’alto" li ha calati davvero, riciclando in passato sindaci o esponenti politici di altri Comuni, da Pattuzzi a Pistoni, forse per l’incapacità di trovare figure in città professionalmente preparate e adatte a ricoprire tale incarico". I due, nel rivendicare i meriti del Sindaco uscente ("Menani ha dimostrato di saper amministrare costruendo una squadra che, non senza qualche errore e attraversando situazioni non certo delle migliori, ha portato a termine il mandato con ottimi risultati"), garantiscono anche sulla compattezza del Carroccio. "La Lega non è mai stata più unita: Menani era, è e sarà il sindaco per la Lega: non siamo responsabili di chi decide di abbandonare in corsa per propri interessi, senza aver fiatato per 5 anni né espresso mai dissenso, ma siamo orgogliosi di quanto creato intorno a Menani per le prossime amministrative".