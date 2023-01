Menani ’vittima’ della Littizzetto

Nelle terribili grinfie di Luciana Littizzetto è finito anche... il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani. Nel suo intervento durante "Che tempo che fa", infatti, domenica sera Lucianina ha mostrato divertita il video con gli auguri natalizi del sindaco, virtualmente ‘in volo’ su Sassuolo. Come sappiamo, nei giorni precedenti le feste, accanto al Villaggio di Natale è stata collocata una slitta che permetteva a tutti di ‘volare’ sulla città, grazie a un trucco cinematografico: si veniva ripresi con la tecnica del chroma key e l’immagine veniva poi sovrapposta a un video, dando l’effetto del volo. Come tanti sassolesi, anche il sindaco ha provato l’esperienza e ha pubblicato sui social il video del suo ‘viaggio’ speciale. Xxx "L’ho guardato mille volte, mi ha fatto veramente ridere", ha detto Luciana Littizzetto che ha presentato il volo di Menani come ‘perla’ finale di una carrellata di video di auguri dei politici italiani. C’era il post di Salvini che a Natale, indossando un maglione di Cortina, annunciava che "il bello deve ancora venire" ("E infatti è iniziato l’anno con gli aumenti della benzina, lutti ovunque, un mezzo golpe in Brasile", ha osservato Lucianina), poi quello di Daniela Santanché "che ha fatto gli auguri dalla scala di casa sua", e quello di Silvio Berlusconi. E perfino una foto pubblicata dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, con il ponte di Calatrava di Reggio Emilia illuminato con il Tricolore: ma l’immagine dei tre archi suggeriva... un’altra forma che la Littizzetto non ha tardato a rimarcare. Poi è arrivato il turno del sindaco di Sassuolo, "il top", ha detto Lucianina che ha sottolineato i vari passaggi del video, dove i vari occupanti della slitta dovevano simulare l’effetto del volo: "Gli dicevano ‘Tira giù la testa, gira di qua, gira di là’. Guarda la scioltezza, una cosa da non credere", ha commentato. "Eh però è stato un bel viaggio lungo, sicuramente gli è piaciuto", è intervenuto Fabio Fazio. Nell’ironia e nella satira, anche questo può essere stato un simpatico spot per Sassuolo.

