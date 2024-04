"Menani voluto dai vertici romani. E questa scelta spacca la Lega"

Non è passata inosservata, né poteva, la recente ‘defezione’ dei consiglieri Andrea Boni e Sara Spagni, che sono passati dalla Lega alla lista civica Macchioni. E proprio la causa scatenante il trasloco (la candidatura del sindaco uscente Gian Francesco Menani imposta dai vertici nazionali del centrodestra) arma l’attacco del partito democratico nei confronti sia della ‘spartizione romana’ che dell’operato del Primo Cittadino nel corso del suo mandato. "Una legislatura deludente e l’indicazione "tutta romana" del candidato uscente mandano in frantumi la Lega", registra la segreteria sassolese del pd, che parla di "sonora bocciatura per Menani e i suoi anni di governo. Quella di trattare Sassuolo come merce di scambio e decidere a Roma sulla testa dei sassolesi è stata un’operazione che ha dimostrato il poco rispetto del centrodestra per la nostra città:la Lega che va in pezzi testimonia il disagio per la candidatura di una figura evidentemente non all’altezza, e mentre la maggioranza è impegnata nei suoi giochi di potere, l’amministrazione è ferma". Ad avviso del pd "sono sempre di più i cittadini che cercano un’alternativa a questa amministrazione per una nuova idea di città, per ridare centralità alla partecipazione e far contare di più le persone. Ebbene – la conclusione - l’alternativa c’è ed è il percorso che abbiamo sviluppato in questi mesi, partendo dalle idee, dall’ascolto e dal confronto ha portato alla candidatura a Sindaco di Matteo Mesini, un volto nuovo e competente".