Mencarelli: "Racconto la società delle classi"

L’essere umano alle prese con situazioni difficili: a questo il narratore e poeta Daniele Mencarelli (foto) ha ‘abituato’ i suoi lettori. Dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con ‘La casa degli sguardi’ (2018), al reparto di psichiatria con ‘Tutto chiede salvezza’ (2022), alla figura di un padre con un figlio autistico in ‘Fame d’aria’ (2023). Nel suo ultimo libro, sempre edito da Mondadori, ‘Brucia l’origine’, Mencarelli ha scelto il tema delle origini, e in particolare del difficile ritorno di un uomo di successo, Gabriele, nel suo quartiere (il Tuscolano, a Roma). L’autore presenterà il romanzo mercoledì alle 20.45 a Carpi, in Auditorium Loria, in dialogo con Pierluigi Senatore, nell’ambito della rassegna ‘Ne vale la pena’.

‘Brucia l’origine’: cosa significa questo titolo? "Incarna gli elementi di contraddizione del testo che è controverso su tanti temi senza dare risposta. Può essere un imperativo: ‘Brucia l’origine!’, per vivere o sopravvivere. O un indicativo, indicando il fuoco interno dentro di noi quella forma di energia necessaria per andare avanti oppure può essere un bruciare in modo deleterio. Un titolo ambiguo così come il romanzo resta ambiguo rispetto ai tanti temi che tocca, rivelandone la natura anche politica e sociale".

Quali sono questi temi? "Riguardano lo status del protagonista, Gabriele, che viene da un quartiere popolare di Roma, ‘proletario’ e si ritrova a Milano ad essere tra i dieci designer più quotati al mondo. Torna a casa per i 40° anniversario di matrimonio dei genitori, ritrovando i parenti e gli amici di infanzia. Vive la contraddizione dell’’ascensore sociale’ di chi ascende a livello sociale, culturale, economico, e poi si ritrova nel suo ambiente dove è nato e cresciuto, dove non scopre punti di forza ma sensi di colpa. La nostalgia straziante, l’estraneità al mondo da cui proviene, pari solo a quella che prova per l’ambiente in cui è stato accolto. Gabriele cerca di affermare i valori che ha scoperto con l’ascesa sociale, ossia che il successo e i soldi non sono sinonimi di felicità, ma che è difficile spiegare a chi ‘fatica ad arrivare alla fine del mese’".

Cosa rappresenta per Gabriele questo ritorno a casa? "Fa implodere in lui tutte le menzogne finalizzate a tenere a distanza i due mondi, il passato a Roma con la famiglia umile e il presente a Milano, mondo ricco e progressista a parole ma non nei fatti. E si chiede se davvero queste due realtà sono così inconciliabili come vuole una certa cultura gerarchica che divide la società per classi. La vergogna è il grande sentimento del libro".

Maria Silvia Cabri