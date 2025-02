Mendes-Defrel, e se giocassero insieme?

Gregoire chiama... Pedro? San Valentino è passato da ormai una settimana ma non è mai troppo tardi per una coppia. Soprattutto in questo momento, abbandonata per una giornata dall’amante più sincero del Modena, ovvero Antonio Palumbo. Il gol allo Spezia del francese potrebbe aver in qualche modo risvegliato al vena realizzativa certamente sua e, chissà, di chi nel reparto offensivo avrebbe dovuto impattare maggiormente. C’è ancora tempo per farlo, sia chiaro. Seppur Defrel e Mendes abbiano giocato insieme non tantissime volte fin qui, anche per svariati motivi fisici e tattici, in particolare da quando è arrivato Mandelli con la scelta del doppio trequartista e una punta. Greg e Pedro macinano i primi minuti insieme (più o meno un quarto d’ora) con Bari e Frosinone all’andata per poi comunicare sul campo per quasi un tempo proprio con il Cittadella, in quel ko sciagurato di fine agosto. Poi, come detto, gli infortuni rimandano tutto ad un po’ di Salernitana a dicembre, fino ad arrivare allo scampolo di Marassi con la Samp nel quale Mandelli ha schierato i due davanti insieme.

La soluzione che potrebbe verificarsi domani ci fa tornare in mente allo schieramento di Palermo con Defrel e Mendes titolari supportati da Palumbo (domani, invece, da Caso), se il tecnico canarino opterà per l’attacco immediatamente pesante per sopperire all’assenza del suo giocatore più trascinante. Toccherebbe all’ex Sassuolo prendere in mano le redini del gioco, favorito da una tecnica diversa rispetto a quella del portoghese, arretrando di un pelo il suo raggio d’azione ma provando ad affiancare il compagno il più possibile. Perché, pur sottolineando le difficoltà fisiche e non solo che stanno disegnando la stagione di Mendes, un compagno è mancato eccome. Giocare sempre spalle alla porta è difficile anche per Lukaku o per Vlahovic. Ad ogni modo, pare sia arrivata l’ora, nuovamente, della coppia. Anche per mostrare una bella dichiarazione d’intenti al Cittadella, squadra dal peggior rendimento casalingo in serie B: uscire dal Tombolato col rimpianto non deve essere un’opzione. Gregoire ha chiamato una settimana fa, Pedro batta un colpo ora. Se il problemino all’adduttore sarà completamente smaltito non potrà che toccare a lui, come se la sua stagione ripartisse da Cittadella, con il desiderio di essere decisivo come nel giorno più importante della stagione canarina: il pomeriggio, della storia, a Reggio Emilia firmato proprio dal portoghese.

Alessandro Troncone