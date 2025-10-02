Mendes mai pericoloso in area. Zampano generoso ma impreciso

CHICHIZOLA 7 Una grande uscita a inizio gara quando si trova a tu per tu con Finotto, un prodigio sullo stesso Finotto nella ripresa quando devia in angolo un tiro che aveva già fatto esultare i tifosi di casa.

TONOLI 6,5 Sa soffrire sulle folate della Carrarese, che a tratti si infiamma. Ma lui non si scompone e gestisce bene l’ammonizione subita.

ADORNI 6,5 Un paio di piccole sbavature, ma in generale la solita sicurezza nel governare la difesa, alla quale dona sempre tranquillità. Non è poco.

DELLAVALLE 6 Anche lui deve fare i conti con un giallo preso a inizio gara, ma tutto sommato se la cava senza grosse apprensioni. Un paio di retropassaggi a Chichizola che il portiere argentino deve sbrigare con un pizzico di patema.

ZAMPANO 5,5 Corsa da vendere, ma soprattutto nella ripresa troppa imprecisione nel gestire il pallone e più di un traversone sbagliato. Peccato perchè nei primi 45’ non era andato male.

GERLI 7 La sua miglior gara stagionale. Nel traffico di un centrocampo in cui i padroni di casa pressano, non perde mai lucidità e gestisce sempre con calma più di una situazione complicata e anche in ripiegamento fa il suo.

MAGNINO 6 Prima da titolare per lui. Nella lotta di centrocampo trova il suo pane e argina discretamente le folate dei padroni di casa, pur senza mai essere propositivo in ripartenza. (37’ st Sersanti sv Reclama un penalty nella mischia dell’ultimo corner, ma né Galipò né il Var gli danno soddisfazione in una situazione davvero al limite).

PYYTHIA 5,5 Un primo tempo piuttosto timido, con il solo guizzo di un tiro da fuori che però termina abbondantemente sopra la trasversale. Sottil lo vede in difficoltà e lo toglie all’intervallo. (1’ st Santoro 6 Fa qualcosa in più rispetto al finlandese, ma anche lui non riesce a trovare la quadra in una gara complicata. Non fa comunque errori e non perde palloni).

ZANIMACCHIA 6 Gara più di contenimento che di spinta, in un match in cui la Carrarese presidia bene le fasce e lui deve preoccuparsi di non innescare ripartenze gialloazzurre. (17’ st Cotali 6 Sottil intravede il pericolo e piazza sulla fascia un esterno difensivo come lui, che come sempre svolge il suo compito con diligenza e senso tattico).

DEFREL 6 Nel primo tempo è l’unico del reparto offensivo a provare qualche guizzo, e a inizio ripresa una sua magia viene interrotta con un fallo al limite dell’area. (17’ st Di Mariano 6,5 L’ex palermitano conferma il suo buon momento di forma e prova con qualche accelerazione a scardinare la difesa di casa, che però anche a lui concede poco. Sempre insidioso quando calcia dalla bandierina).

MENDES 5,5 Sottil gli regala una chanche da titolare ma il portoghese non la sfrutta. Per alcuni tratti non si inserirsce a dovere nel gioco e alla fine non si rende mai pericoloso, e questo per un attaccante come lui non va bene. (17’ st Gliozzi 6 Ha un’occasione di testa ma gira alto, poi come sempre sponde per i compagni che però trovano il muro dei padroni di casa).

Alessandro Bedoni