Mendes troppo solo per pungere. Palumbo ingabbiato dai doriani

GAGNO 6,5 Sulla rete di Niang può fare poco. Evita un passivo più pesante nella ripresa con una parata super su Akinsanmiro. Puntuale nelle uscite, il migliore dei gialli.

CALDARA 5 Perde Niang sul gol decisivo e in generale va sempre in difficoltà ogni volta che deve fare i conti con il pressing blucerchiato.

DELLAVALLE 5,5 Gli viene cambiato ruolo forse più spesso del necessario e può capitare che non trovi la solita lucidità, soprattutto quando deve liberarsi del pallone.

CAUZ 5,5 Non fa errori clamorosi, ma partecipa anche lui alle danze della difesa quando la Samp in più di un’occasione recupera più di una palla nell’area canarina con un reparto arretrato molto impacciato.

DI PARDO 6 Ha l’unica grande occasione del Modena, ma Cragno gli nega il gol. Poteva crossare per Caso? Forse, ma tirare non era comunque un’idea sbagliata. Dieci minuti dopo si fa male. (27’ pt Beyuku 6 E’ un ragazzo e da lui non si può pretendere di più di quello che dà, perchè in ogni caso non fa danni).

SANTORO 5,5 Il centrocampo canarino va spesso in apnea sul pressing doriano e anche lui fatica a contrastare adeguatamente gli avversari, tanto che deve ricorrere spesso al fallo.

GERLI 5,5 Circostanze attenuanti, il campo pesante e una marcatura quasi a uomo. Ma non bastano a giustificare una prestazione assolutamente sotto tono. (18’ st Battistella 5,5 Mandelli lo manda in campo per dare maggiore verticalità alla manovra, ma la missione fallisce).

COTALI 5,5 La garra e la corsa ci sono sempre, ma soffre anche lui quando la Sampdoria spinge e in fase di impostazione pecca di precisione. (32’ st Idrissi 6 Fa il suo, nel senso che quanto meno non fa errori e non spreca i pochi palloni che tocca).

PALUMBO 5,5 Avviso ai naviganti, sotto il profilo dell’impegno è il solito Palumbo e la testa è assolutamente sul campo, sgombriamo subito il campo da qualsivoglia dietrologia. La Samp gli costruisce attorno una gabbia e lui fa fatica a trovare spazio per le giocate, tutto qui.

CASO 6 Va vicino al gol con un destro nel primo tempo che esce di poco, e in generale dà l’impressione di essere l’unico del reparto offensivo con i numeri per mettere in ambasce la Samp. La sua sostituzione francamente non convince. (18’ st Defrel 5 Tocca non più di un paio di palloni e si fa notare, e ammonire, solo nella evitabile scaramuccia con Sibilli. In gare come quella di Marassi servirebbe l’esperienza e l’estro di un giocatore quale lui è, ma non si vede nulla di tutto questo).

P. MENDES 5,5 A volte ci chiediamo se il modulo del Modena sia congeniale alle sue caratteristiche. Pedrito lotta, fa sponde, deve cercare palloni anche all’ala, ma per le occasioni ripassare in altra circostanza, troppo solo per pungere. (32’ st Gliozzi 5,5 Ritrova il campo, ma il suo contributo nel finale è quasi impalpabile. Entra con la squadra allungata e un po’ sfilacciata e questo non lo aiuta di certo).

Alessandro Bedoni