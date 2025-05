"Meno fondi dallo Stato, ma cassa solida e pochi debiti"

Il consiglio comunale ha approvato lo scorso martedì il rendiconto di gestione per l’anno 2024. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale, che spiega: "Si tratta di un passaggio fondamentale nel ciclo di programmazione e controllo dell’attività del Comune. Il rendiconto rappresenta infatti il documento con cui si certifica e si dà conto di quanto è stato effettivamente realizzato, in termini finanziari e contabili e di attuazione degli obiettivi, rispetto a quello che è stato programmato nel Dup (documento unico di programmazione) e nel bilancio di previsione". "Il 2024 – sottolinea l’assessore al bilancio, Ugo Piacquadio – è stato un anno particolare: ha visto il rinnovo del consiglio comunale e ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo amministrativo. Nonostante il periodo di transizione, l’attività non si è fermata. I numeri del bilancio parlano chiaro: cassa solida, basso indebitamento e nessun elemento che faccia pensare ad una difficoltà economica. Tutti segnali positivi di una buona gestione e di un’ottima programmazione. Anche se dallo Stato sono arrivati meno fondi, circa 157 mila euro in meno rispetto all’anno precedente, il Comune ha saputo reagire, puntando su entrate proprie solide. In particolare, sono aumentati gli incassi dall’addizionale Irpef e dal recupero dell’evasione Imu, dimostrando attenzione ed efficacia nel far rispettare le regole fiscali. Sono cresciuti anche i ricavi delle farmacie comunali e i dividendi delle società partecipate. Non solo: La parte corrente del bilancio resta stabile, ma è soprattutto sul fronte degli investimenti che il 2024 ha segnato un risultato eccezionale. Con 8,5 milioni di euro impegnati, è l’anno in cui abbiamo investito di più dal 2006 ad oggi. Un record che dimostra la nostra capacità di trasformare i progetti in opere concrete".

m. ped.