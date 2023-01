"Meno incidenti e infrazioni, Mirandola sicura"

Controllati 7.500 veicoli ed istituiti 779 posti di blocco (+ 63 rispetto al 2021); rilevati 87 incidenti stradali, nessuno dei quali mortale anche se 48 con feriti; 39 soggetti indagati a piede libero; 154 sanzioni in materia ambientale.

Sono alcuni dei dati forniti dal comando Polizia Municipale di Mirandola, che ieri nel giorno del patrono San Sebastiano ha fatto il bilancio del 2022.

Numerose dunque le verifiche, ma per fortuna con solo l’1% di violazioni. "Direi che i dati sono positivi – ha commentato il comandante del Corpo Gianni Doni –, alcune tipologie di comportamenti irregolari sono addirittura irrilevanti, come la guida senza patente. Anche il trend degli incidenti è gradualmente in diminuzione (87 contro 96 nel 2021)". "I dati confermano che Mirandola è una città sicura" spiega l’assessore Roberto Lodi. All’uscita da Ucman Mirandola poteva contare su 11 agenti di Polizia Locale effettivi su 14 che costituivano l’organico. Oggi il Corpo è composto da 19 agenti su un organico previsto di 24. Ma si arriverà presto a 21, con 2 nuovi ufficiali. "Il 2023 dovrà rappresentare dunque – commenta con il sindaco Alberto Greco – un anno di continuità sul tema sicurezza, di consolidamento ed investimento per la nostra Polizia Locale, al fine di garantire una presenza ancor più capillare, organizzata e qualificata".

Alberto Greco