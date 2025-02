"Meno incidenti ma più abbandoni di rifiuti"

Calano gli incidenti sulle strade di Fiorano Modenese, aumentano esponenzialmente invece, le sanzioni relative all’abbandono ‘selvaggio’ di rifiuti. Questi, in estrema sintesi, i dati salienti dell’attività della Polizia Locale di Fiorano nel 2024. Sono infatti stati rilevati 120 incidenti stradali, di cui n. 51 con feriti, dato in sensibile diminuzione rispetto ai 141 del 2022 (ultimo dato disponibile) che avevano causato 64 feriti, ma dietro il macronumero relativo ai sinistri lungo le strade cittadine ci sono altri dati ‘interessanti’.

Quasi un incidente su due (il 46%, per la precisione) si è infatti verificato sulla Pedemontana, mentre fanno specie sia la diminuzione delle sanzioni comminate a veicoli senza revisione (dai 600 due anni, fa a 402) che l’aumento dei veicoli privi di assicurazione, passati dai 73 del 2022 agli 84 del’anno scorso. In crescita anche le sanzioni per abbandono ‘selvaggio’ dei rifiuti, quasi triplicate in due anni: 126 rispetto alle 46 del 2022. Stabili, invece, sia il dato relativo alle attività di controllo in materia edilizia (30 due anni fa, 31 nel 2024) che quello delle ore ‘spese’ in attività di educazione stradale presso le scuole, poco più di 40.

"Ringrazio la Polizia Locale per l’importante lavoro svolto nonostante la carenza di organico. Nel 2025 – il commento dell’assessore alla sicurezza Sergio Romagnoli - compatibilmente con le risorse disponibili, intendiamo rafforzare il Corpo con l’assunzione di due nuove unità". Il lavoro, ai 10 operatori oggi in servizio, coordinati dal Comandante Emanuele Montanini, effettivamente non manca, dal momento che la rete stradale fioranese è interessata anche da flussi importanti di traffico pesante, nei confronti dei quali vengono spiegati servizi ‘dedicati’, con 55 controlli, a volte congiuntamente ad altre Polizie Locali, e l’accertamento di 88 irregolarità, per la cui rilevazione, specie per le alterazione del cronotachigrafo, serve adeguata formazione e tecnologia che il Comando fioranese ha acquisito.