"Meno sfalci nei parchi per garantire la biodiversità delle piante"

San Felice, comune di poco più di 10mila abitanti, che vanta il primato di 25 parchi, circa 300 mila metri quadrati complessivi tra parchi, giardini e aiuole e qualcosa come 3.000 alberi presenti, ora si è fatto promotore di un’altra lodevole iniziativa. Questo polmone verde diventa risorsa per la conservazione della biodiversità animale e vegetale, grazie alla collaborazione avviata dall’assessore all’ambiente Paolo Pianesani e i membri dell’associazione del Giardino Botanico "La Pica", per dare vita ad un nuovo progetto. Allo scopo sono state individuate cinque aree all’interno di giardini pubblici, in cui lo sfalcio dell’erba verrà ridotto da cinque volte all’anno a solamente due, una a inizio estate e una seconda prima dell’autunno. Le aree coinvolte: parco Opera; parco Estense; parco limitrofo alla Caserma dei carabinieri; parco in via Tassi, vicino al Comune e parco Fruttabella Si tratta di un progetto pionieristico, che ha riscosso la soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. Lo scopo di queste aree è permettere alla vegetazione, che cresce spontanea, di completare il loro ciclo vitale, passando dai fiori ai semi, ai frutti. In questo modo non solo le piante potranno ripresentarsi anche l’anno successivo, ma lasciandogli il tempo fisiologico necessario, altre numerose specie oltre a quelle che siamo più abituati a vedere nei nostri giardini, potranno presentarsi, aumentando la biodiversità delle nostre aree verdi. "Queste aree diventano non solo un baluardo per la biodiversità vegetale, ma anche animale - spiega la biologa naturalista del Giardino Botanico "La Pica", Eleonora Tomasini -, poiché un prato libero di essere un prato, è un piccolo ecosistema, fatto di relazioni tra piante, funghi e animali. Le connessioni si autoregolano tra di loro, permettendo a tutte le forme di vita di esistere nel modo e nel momento giusto".

Alberto Greco