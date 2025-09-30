Meno visitatori dall’estero, ma il Cersaie resiste

Il calo dei visitatori era in un certo senso previsto, viste le complesse congiunture che condizionano il presente del settore ceramico. Ma il fatto di averlo limitato (-0,8% rispetto all’edizione 2024, 94.577 presenze complessive) allarga il sorriso degli organizzatori, che archiviano la 42ma edizione di Cersaie con una certa soddisfazione. Da una parte, infatti, il dato conferma la centralità della manifestazione all’interno del panorama fieristico, dall’altra ne consolida la statura internazionale se non nel numero dei visitatori (44.906, il 4,6% in meno che un anno fa), nella massiccia presenza degli espositori esteri, ben 243 su 627, rappresentanti 29 diversi paesi.

"Cersaie si conferma una piattaforma di riferimento internazionale per il mondo della ceramica e dell’arredobagno, capace di di rafforzare il ruolo di BolognaFiere come hub globale per la manifattura e attrarre espositori e visitatori da tutto il mondo", il commento di Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, cui fanno eco i vertici di Confindustria Ceramica. Ad avviso del presidente dell’associazione Augusto Ciarrocchi, infatti, "la grande capacità di attrazione di Cersaie ha consentito agli espositori di valorizzare al meglio gli investimenti fatti: la qualità dei distributori, architetti, posatori, operatori del real estate incontrati è stata ben percepita dalle nostre aziende nei loro stand". La ceramica italiana, ha aggiunto Ciarrocchi, "continua ad essere industria di riferimento a livello mondiale grazie agli investimenti fatti, al valore assoluto del proprio design e dell’innovazione, che si accompagnano ad un continuo impegno per la sostenibilità. Ci troviamo però ad affrontare situazioni di nuovi dazi all’import, dumping sempre più aggressivo di alcuni Paesi e perdita di competitività per le nostre imprese che deriva dall’applicazione ideologica di normative, come l’ETS, che drenano risorse indispensabili per assicurare un futuro alla nostra manifattura". Tornando ai numeri, detto del dato complessivo e della presenza estera, va aggiunto come si registri un aumento degli operatori nazionali (49.671 rispetto a 48.226 nel 2024, +3%) e una riuscita complessiva degli eventi ‘collaterali’ che animano la settimana bolognese.

Circostanza sottolineata dal presidente della Commissione Fiere Filippo Manuzzi, che ha messo in rilievo anche l’ampia partecipazione dei giovani, "con i 1.200 studenti che hanno partecipato alla Lezione alla Rovescia ed i 300 che hanno dato vita al Career Day", e i positivi riscontri ottenuti da Cersaie Business, con 210 operatori stranieri a comporre la delegazione presente a BolognaFiere in occasione della manifestazione.

Stefano Fogliani