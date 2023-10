Mens-a 2023", Festival di "Cultura Diffusa" in Emilia-Romagna"

Al via ’Mens-a 2023’, il Festival di ‘cultura diffusa’ in dodici città della Regione Emilia-Romagna. Tra i temi principali, scienze umane, filosofia, storia, per un evento unico e irripetibile che vedrà confrontarsi oltre sessanta studiosi internazionali. Tema di quest’anno: l’essenziale. "Oggi, infatti – ha spiegato Beatrice Balsamo, direttore Mens-a, in foto – si è impoverita sempre più la capacità di trovare orientamento nel mondo, e questo genera disagio, smarrimento e violenza.

Ecco perché il tema ‘essenziale’ è molto significativo, in un contesto di violenza diffusa e difficoltà disattiva quotidiane che ci approssimano alla distruzione della vicina guerra in Ucraina, poiché si interroga sul pensiero ospitale che promuove una mente più inclusiva e dialogale". A Modena, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre Mens-a propone due incontri con i temi di filosofia, giurisprudenza e comunicazione che si intrecciano in interrogazioni profonde nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza. Giovedì, Peter Gomez, giornalista e direttore del Fatto Quotidiano online, parlerà di ‘Giustizia e potere politico’ insieme al professor Gianfrancesco Zanetti che si occuperà di ‘Giustizia: il nostro bene comune’. Mentre venerdì, il filosofo Salvatore Natoli e la professoressa universitaria Isotta Piazza si confronteranno sulla ‘Etica del quotidiano’ e ‘Etica della comunicazione’.

Sabato, il 14 ottobre, sarà poi il turno di Carpi, dove nella Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, Carmelo Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, terrà una lezione su ‘Libertà, eguaglianza, fraternità: ideali universali tra storia e prospettive future’ mentre il professor Lorenzo Bertucelli si occuperà della ‘Violenza della II Guerra mondiale e il miracolo della ricostruzione’. Infine, il professor Giuseppe Biondi parlerà di ‘Cultura europea: conflittualità e armonia’. "È un festival necessario, in quanto festival del pensiero dialogico – ha proseguito Beatrice Balsamo –. Il pensiero essenziale si interessa delle cose importanti da progettare e si traduce, poi, in responsabilità, nell’agire bene nelle questioni essenziali che riguardano la buona politica, la giustizia, l’ascolto condiviso, il saper trattare, il rispetto per gli altri e per la terra. A Modena e Carpi abbiamo invitato dei grandi nomi della cultura come Peter Gomez, Salvatore Natoli e Isotta Piazza. Vi aspettiamo tutti, quindi, sia studenti che cittadini, a questo evento così importante sul pensiero ospitale, unico evento di cultura diffusa nell’intera Regione Emilia-Romagna". L’ingresso è gratuito, per maggiori informazioni www.mens-a.it o 3466847017.

Sofia Silingardi