La consigliera di opposizione Sabina Piccinini "bacchetta" l’amministrazione comunale sulla gestione delle Commissioni mensa, che dovrebbero valutare la qualità dei piatti serviti agli studenti nella mensa scolastica. "Come si mangia – si chiede Piccinini – alla mensa della scuola? Bene, se si considerano i pareri espressi dai genitori. Il problema è che dall’inizio dell’anno scolastico i pareri pervenuti sono solo due. Secondo quanto riferito dal Responsabile del settore Istruzione al nostro gruppo, un ’disguido’ avrebbe ritardato il funzionamento delle Commissioni. Solo il mese scorso il Comune si è accorto di non aver ancora comunicato ai genitori la loro nomina a rappresentanti in Commissione mensa. Ne deriva che le schede di valutazione compilate dai genitori dopo aver assaggiato i pasti alla mensa risultano essere solo due in quattro mesi. Le ragioni del ’disguido’ non sono ben chiare, di certo siamo arrivati al caos: nelle classi ha iniziato a circolare un questionario anonimo. L’assessore all’Istruzione, Luca Brighetti, ha dovuto intervenire con un’apposita circolare dove si chiede espressamente alle famiglie di ignorare il questionario e di far riferimento unicamente alle Commissioni mensa. Quali? Il controllo è partito davvero male. Si spera – chiude Piccinini – in un miglioramento nel secondo quadrimestre".

Dall’altra parte il sindaco Francesco Zuffi replica: "Se c’è stato qualche disguido rispetto alla commissione mensa diremo agli uffici di risolverlo il prima possibile per attivare il controllo da parte dei genitori, che è fondamentale per testare il servizio. Del resto, abbiamo chiesto ai genitori di stare al nostro fianco e di darci gli elementi che ci occorrono per lavorare con la ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Non c’è mai stata nessuna reticenza da parte nostra; anzi, a breve abbiamo in programma di organizzare un incontro informativo che parlerà di come è strutturato il menù scolastico".

