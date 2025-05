Mensa scolastica. Caduti per la Libertà, consegnato il cantiere

La prossima primavera, ovvero marzo 2026. E’ la data che l’Amministrazione ha messo nero su bianco consegnando alla ditta che eseguirà i lavori sul cantiere per la costruzione della nuova mensa della scuola Caduti per la Libertà di Borgo Venezia. Il costo della struttura, di 850mila euro, sarà interamente finanziato da fondi del Pnnr. "Si tratta di un investimento di grande importanza – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia – su una zona troppo spesso dimenticata, pensato come prima parte di una riqualificazione complessiva. Il cantiere inizia ora – conclude l’assessore - e sarà operativo per parte del prossimo anno scolastico ma è progettato per non impattare sull’attività didattica". Una volta ultimati, i lavori restituiranno al plesso scolastico, affiancandolo sul lato ovest, un fabbricato compatto, accessibile direttamente dall’attuale atrio di ingresso, di poco più di 350 metri quadrati di estensione suddivisi in due principali aree, il refettorio (156 mq) e la cucina con servizi annessi (circa 200 metri quadri) in grado di preparare e servire pasti, in un unico turno, a 115 alunni. E’ previsto un impianto fotovoltaico a servizio della mensa, collocato in copertura, mentre tutti i locali sono progettati in modo da essere accessibili e fruibili da tutti gli utenti, illuminati e arieggiati in modo ottimale come da normativa.

Stefano Fogliani