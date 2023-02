"Mensa scolastica, il menù non va Genitori senza risposte da un anno"

Il menù della mensa scolastica, che riguarda circa 200 alunni tra infanzia ed elementari? A molti bambini non piace, tanto che diversi genitori chiedono insistentemente all’amministrazione comunale di intervenire con la ditta che si è aggiudicata l’appalto. E, soprattutto, ci sono genitori a cui "non è andato giù" il modo in cui si è svolta la riunione convocata l’altro giorno nell’aula magna delle Pacinotti. In sintesi, la contestazione verte sul fatto che è stata impartita loro una "lunga e non richiesta lezione di alimentazione, linee guida, rischio di soffocamento, - dice una mamma – ma non è stato affrontato, e non ci è stato dato modo di affrontare, il nocciolo del problema, ovvero quello che i nostri figli mangiano in mensa. Sulla carta – dice ancora la mamma interpellata, che parla a nome di un gruppo di genitori – tutto è perfetto. Tuttavia, tanti bambini in mensa continuano a mangiare poco o nulla. Apprezziamo l’impegno che l’assessore Brighetti ha promesso pubblicamente, ma lamentiamo appunto il fatto che continua a passare il tempo e il problema, che ci trasciniamo dal 1° gennaio 2022, quando è intervenuto il nuovo appalto, continuiamo ad averlo". Tra i partecipanti all’incontro c’era anche il consigliere comunale di opposizione Luciano Rosi, che ha rilevato tra l’altro: "C’è una mamma che lavora nel bolognese e ritorna a casa per ritirare il figlio, dargli da mangiare, riportarlo a scuola e tornare al lavoro.Un genitore si chiede quanto cibo venga quotidianamente buttato via, quindi sprecato, soldi buttati via da parte dei genitori… A questo punto io proporrei una rilevazione giornaliera, per almeno 15 giorni, da parte del referente di classe".

Anche gli altri gruppi di opposizione si sono fatti sentire: Sabina Piccinini ha proposto con una mozione di rendere pubbliche le schede di valutazione della mensa scolastica, Mirco Zanoli ha parlato di "amministrazione politicamente incapace".

Da parte sua il sindaco Francesco Zuffi, parlando anche a nome dell’assessore Luca Brighetti, che sta seguendo da vicino la situazione, spiega: "Come amministrazione, siamo disponibili a farci portavoce per arrivare a un livello di soddisfazione più alto del servizio. Siamo già intervenuti concretamente in alcune situazioni, ad esempio con raccomandazioni sulla temperatura a cui vengono serviti i pasti. Anticiperemo inoltre a marzo, anziché farlo a maggio come di consueto, il questionario sul gradimento della mensa". E difende anche il modo in cui si è svolta la riunione: "Era giusto fare notare, prima di prendere iniziative, gli elementi che ci dà il Ministero e il perimetro in cui dobbiamo muoverci".

Marco Pederzoli