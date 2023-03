Mensa scolastica, menù variati dopo le polemiche E il Comune di San Cesario distribuirà questionari

Sono già stati messi in campo i primi interventi per il miglioramento della qualità della mensa scolastica. Ad annunciarlo è una nota dell’amministrazione comunale, che spiega: "Da lunedì saranno operativi i nuovi menù, che contengono diverse modifiche nei piatti somministrati ai bambini. Qualche settimana fa si sono registrate lamentele di alcune famiglie rispetto alla qualità del servizio mensa, che hanno fatto emergere situazioni di bambini che mangiano poco o nulla…Il disagio delle famiglie è stato prontamente raccolto dall’Amministrazione Comunale. Sono stati messi in campo subito interventi volti a migliorare la qualità dei pasti e andare incontro al gradimento dei bambini. Diverse le azioni messe in campo. In primo luogo è stata riattivata la Commissione mensa e sono state rinnovate le nomine dei rappresentanti dei genitori che possono andare a mangiare alla mensa per testare il livello del servizio. Oltre alla rilevazione dei rappresentanti mensa (ad ogni assaggio fa seguito la compilazione di un questionario di gradimento), sarà promosso a primavera un questionario di soddisfazione per tutti gli utenti del servizio. Oltre a questo, è stato organizzato un incontro pubblico per i genitori".

L’assessore Luca Brighetti aggiunge: "Abbiamo accolto le segnalazioni delle famiglie e ci siamo attivati subito per gli opportuni correttivi. Dal confronto con i genitori sono emerse proposte correttive, alcune delle quali sono state recepite dall’azienda che è intervenuta a modificare i menù". Intanto nella seduta di Giunta Comunale del 2 marzo è stato approvato il progetto della nuova mensa, che sarà realizzata nel polo scolastico comunale con fondi Pnrr per 360.000 euro.

Il sindaco Francesco Zuffi rileva: "La nuova mensa ci darà l’opportunità di aumentare i posti disponibili, con conseguente riduzione della turnazione e maggior flessibilità nell’organizzazione del servizio".

m.ped.