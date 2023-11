"Mense a scuola, altro che eccellenza"

"Lo avevamo evidenziato in Aula consigliare nell’analizzare il Documento Unico di programmazione e lo ribadiamo alla luce della classifica Foodinsider che relega Modena solo al quinto posto in Regione per qualità delle mense scolastiche. In un atteggiamento di totale autoreferenzialità, la maggioranza continua a raccontare di una Modena inclusiva e di un sistema educativo di eccellenza, parole ormai del tutto scollegate dalla realtà; la stessa percentuale delle risposte al questionario mostrano un bassissimo livello di interesse e partecipazione delle famiglie. Il questionario di gradimento è stato infatti inviato a 1866 genitori e hanno risposto in 465".