"Mense, menù via app: genitori in difficoltà"

E dire che consuetudine vorrebbe che quando ci sono una tavola imbandita e qualcosa da mangiare tutti vadano più d’accordo. Non è questo il caso, anche se più che di tavole imbandite in questo caso si parla di mense, e di mense scolastiche. Sulle quali va in scena l’ennesima polemica tra maggioranza e opposizione. Partito democratico e assessorato all’Istruzione, sul tema, erano già entrati in collisione a inizio anno scolastico, prima a seguito dell’assegnazione del bando ad un nuovo gestore e poi relativamente alle quantità e qualità dei pasti serviti, che portarono il caso in consiglio comunale.

Questa volta il ‘casus belli’ è la nuova app attraverso la quale scegliere il menù del proprio figlio, introdotta (in via sperimentale, a settembre le valutazioni sulla sua efficacia ed eventuale estensione) da lunedì per i Nidi d’Infanzia Madre Teresa e Peter Pan Mezzavia e per le scuole del 2° e 4° Istituto Comprensivo e dal prossimo 2 maggio attivata anche per i Nidi d’Infanzia di S.Agostino e S.Carlo e per le scuole del 1° e 3° Istituto Comprensivo. "Un cambiamento improvvisato, che finisce col creare disagi e problemi alle famiglie. Sarà necessario accedere all’App per scegliere il menù, e sarà il genitore a doverne comunicare l’assenza da scuola per evitare la fatturazione del pasto, altrimenti prevista in automatico", scrive il Partito democratico, ad avviso del quale "questo porterà molte famiglie a pagare pasti non consumati e metterà in difficoltà quei genitori che, per diversi motivi, hanno difficoltà".

A stretto giro di posta la replica dell’assessore all’istruzione Alessandra Borghi. Nessuna penalizzazione, "poiché fino a fine giugno saranno contemporaneamente attivi entrambi i sistemi di prenotazione, ovvero quella cartacea già in uso e app/web, e per chi ha difficoltà ad utilizzare l’app, farà fede la prenotazione fatta a scuola come sempre. Tutti i dati – prosegue Borghi – comprensivi di diete particolari sono già stati caricati a sistema e la famiglia, come concordato con i genitori referenti mensa delle diverse scuole, potrà disdire la prenotazione del pasto nei giorni in cui non ne vorrà usufruire". Il sistema, aggiunge ancora Borghi "è già stato collaudato in altre scuole di altri comuni con buoni risultati e sarà comunque monitorato attentamente nella prossima commissione mensa in programma a inizio maggio".

Stefano Fogliani