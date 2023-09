Mense, migliorie dopo le polemiche. Controllo del Nas al Centro pasti

Controlli e migliorie, già in corso, per quanto riguarda le mense scolastiche a Sassuolo dopo le polemiche, nei giorni scorsi, sollevate da alcuni genitori e dal Pd relativamente al nuovo appalto. Sopralluoghi – fa sapere il Comune – non solo nella elementare da dove sono state segnalate le presunte criticità ma anche negli altri plessi per monitorare il cibo servito. "Quotidianamente i referenti dell’assessorato hanno fatto verifiche dirette e raccolto quanto rilevato dal personale delle scuole, i report vengono inviati alla ditta fornitrice (Dussmann, ndr) perché in breve possa provvedere ai necessari aggiustamenti. In merito alle segnalazioni più preoccupanti e delicate, dai controlli non sono emersi riscontri oggettivi in riferimento a unghie, glitter ecc. nei piatti o a frutta ’marcia’. Inoltre – chiarisce l’assessore alla Pubblica Istruzione di Sassuolo Alessandra Borghi – al Centro pasti è stato già fatto anche il controllo da parte di Ausl e Carabinieri del Nas e non sono stati segnalati rilievi, per cui i genitori possono essere decisamente più tranquilli". Sono state comunque inoltrate alla ditta indicazioni di miglioramento per la tipologia del pane, per una miglior organizzazione dei tempi di distribuzione dei pasti e per una più calibrata quantità delle razioni. "La migliorie, accolte dalla ditta, – prosegue l’assessore – sono già in via di attivazione. Lunedì ci sarà una nuova tipologia di pane, sempre biologico, stanno arrivando i rotoli per le tovaglie grandi al posto delle tovagliette, risulta migliorata la quantità delle porzioni". Già fatto un incontro coi dirigenti scolastici mentre è prevista una nuova riunione coi responsabili della Dussmann. Disponibilità da parte del Comune anche a incontrare il Comitato Genitori che ha segnalato i diguidi.