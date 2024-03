"Mense scolastiche, abbiamo agito con correttezza"

Mense scolastiche, la Giunta replica al candidato di centrodestra Barbara Goldoni spiegando che "sia l’amministrazione che il competente servizio Ausl hanno agito con correttezza e seguito le regole che disciplinano le rispettive funzioni nel rispetto dei tempi. Nessun ‘controllato’ ha scelto il ‘controllore’: è stato ribadito ai genitori, così come il fatto che l’amministrazione si sia attivata con tempestività. Altrettanto ha fatto il SIAN che, attivata la vigilanza sui casi segnalati dalle referenti d’Istituto, ha individuato autonomamente e nel rispetto delle regole il pasto ritenuto più probabile causa dei malesseri lamentati, per poi sottoporlo ad analisi presso un laboratorio certificato. Pertanto respingiamo la strumentalizzazione del centrodestra, che mai in cinque anni si è interessato alle mense, e rassicuriamo le famiglie".