"Mense scolastiche, ditta scelta per la qualità"

La polemica sui disservizi del servizio mensa nelle scuole cittadine tiene banco in consiglio comunale, a seguito di un’interrogazione di Serena Lenzotti del Partito democratico. La giunta ha fatto il punto della situazione ribadendo, con l’assessore all’istruzione Alessandra Borghi, come gli esiti dei controlli attivati presso le scuole ed il Centro pasti non abbiano rilevato irregolarità.

Nessun riscontro, dunque, delle gravi contestazioni oggetto di una segnalazione pervenuta, puntualizza Borghi, da parte di un "comitato genitori non formalmente riconosciuto agli atti dalla scuola". L’amministrazione, sollecitata anche dalla richiesta di chiarimenti delle opposizioni, ha comunque attivato subito tutte le verifiche.

"Dai controlli – ha confermato l’assessore – non sono emersi riscontri oggettivi in riferimento alla presenza di ’unghie, glitter ecc. all’interno dei piatti’ o a frutta ’marcia’. Inoltre, al Centro pasti, oggetto di un controllo del SIAN e dei Carabinieri del NAS, non sono emerse problematiche né dal punto di vista igienico sanitario e né per quanto riguarda la conservazione delle derrate alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti". Archiviata la questione disservizi, sui quali l’azienda Dussmann aveva già fatto sapere di avere introdotto migliorie, resta il tema dell’assegnazione dell’appalto. Su questo punto, Borghi respinge invece ogni addebito. "L’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – ha spiegato l’assessore al consiglio comunale – è avvenuto mediante procedura aperta espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto e l’appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, valutando fino a 90 punti l’offerta tecnica, fino a 10 l’offerta economica".

Il privilegiare, attraverso il punteggio riconosciuto ai concorrenti, la qualità dell’offerta piuttosto che il vantaggio economico, ha aggiunto Borghi, "voleva assicurare la prevalenza dell’aspetto qualitativo rispetto a quello economico del ribasso sul prezzo a base d’asta, e l’individuazione dei criteri premianti ha tenuto conto di aspetti di particolare rilevanza". Tra cui, la somministrazione anche delle diete speciali, la qualificazione del personale e la qualità dei generi alimentari. "E’ obbligatoriamente previsto, nella predisposizione del menù, l’utilizzo di alimenti di produzione biologica, a km0 o filiera corta".

Questione chiusa, quindi, almeno per ora dopo le polemiche per i disagi iniziali dovuti al cambio dell’appalto: l’Amministrazione comunale ha convocato, per martedì prossimo, la Commissione Mensa.

Per la fine di febbraio è invece attesa l’udienza che deciderà nel merito del ricorso presentato dalla ditta uscente rispetto all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Dussmann.

