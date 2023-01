"Mense scolastiche, ripristinate i controlli"

di Vincenzo Malara

"Ridateci le commissioni mensa". L’appello è firmato Chiara Costetti, nota in città come referente del comitato ‘Respiriamo Aria Pulita’ della Madonnina, ma in questo caso semplice genitore che, facendosi portavoce di una richiesta comune ad altre famiglie, si rivolge all’Amministrazione per accelerare sulla ripartenza di questo organismo – si legge dal disciplinare che regola la materia – "attraverso il quale viene assicurata la partecipazione degli utenti al controllo con la possibilità di avanzare proposte di e al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica". Insomma, è attraverso le commissioni mensa che diversi soggetti, tra cui proprio le mamme e i papà dei bambini, possono verificare la qualità dei pasti consumati dai figli e proporre aggiustamenti e consigli sui menù.

Da quasi tre anni, però, questa possibilità pare essersi interrotta. "Mi sono mossa – spiega Costetti – a seguito di alcune lamentele e perplessità sul servizio di erogazione pasti e come genitore ho cercato di capire se e in che modo fossero coinvolte le commissioni mensa in tutte le verifiche del caso. Sapevo dell’esistenza di questo organo in altri Comuni della provincia, ma sulla città non avevo informazioni precise. Mi sono messa così in contatto con l’assessorato competente, che mi ha ricontattato dandomi un quadro della situazione attuale". E dalla risposta, in effetti, viene confermata l’esistenza di una commissione mensa che agiva prima dell’emergenza Covid con – aggiunge Costetti - "un regolamento ormai datato che prevedeva delle convocazioni semestrali in occasione del cambio del menù. Nella fase pandemica l’operatività di questo organo si è fermata e sono state adottate misure e modalità straordinarie, mantenendo comunque stretti contatti con i referenti scolastici e la ditta fornitrice dei pasti". E ora? Costetti precisa che l’assessorato, nella stessa risposta, "ha assicurato che si sta rivedendo la materia nell’ottica di un nuovo disciplinare che ripristinerà le commissioni mensa". Purtroppo, però, i tempi paiono lunghi e l’anno scolastico è già iniziato da mesi.

"Ritengo fondamentale un’accelerata – continua il genitore -. Non si può prescindere che sulla qualità dei pasti destinati ai bambini di nidi, elementari e medie manchi una verifica puntuale anche da parte delle famiglie. Per questo mi appello al Comune perché ripristini questo organo il prima possibile con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei genitori per studiarne le nuove modalità". Non è pensabile, infatti – conclude Costetti – "che si proceda alla definizione delle nuove commissioni mensa senza uno scambio diretto con le famiglie, che sono le prime interessate alla tipologia di pasti serviti ai bambini".