Mense scolastiche, si cambia Al via le nuove commissioni

Ormai alle spalle il periodo di emergenza sanitaria che ha costretto a riorganizzare il servizio di refezione e ha lasciato i genitori fuori dalle scuole, si è aperta una nuova stagione che vedrà tra l’altro la realizzazione di cinque nuove mense scolastiche finanziate con risorse Pnrr, mentre da inizio anno è in corso di sperimentazione in alcune scuole la nuova modalità di prenotazione del pasto tramite app con la prospettiva di estenderla a tutti i plessi scolastici. Per Comune di Modena e Fondazione [email protected] è anche il momento per ridefinire le modalità di partecipazione dell’utenza nella gestione della refezione scolastica promuovendo la costituzione delle Commissioni mensa e definendone il funzionamento.

"Attraverso le Commissioni mensa i genitori possono partecipare responsabilmente al miglioramento della qualità del servizio, svolgendo funzioni consultive e propositive, anche nell’ottica di promuovere stili di vita e abitudini alimentari in grado di coniugare benessere, responsabilità sociale, responsabilità ambientale e sostenibilità" afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che sottolinea, inoltre, la novità costituita da "un corso preparatorio rivolto ai componenti delle Commissioni in cui sarà illustrato anche il funzionamento del servizio di refezione scolastica e il capitolato d’appalto. A tenerlo sarà la stessa ditta a cui sono affidati i controlli Haccp nelle mense scolastiche, che non sono mai cessati anche in questi anni di emergenza sanitaria durante i quali i genitori non sono potuti entrare a scuola".

La partecipazione alla refezione scolastica intende facilitare la comunicazione tra famiglie, Settore Servizi Educativi e Fondazione [email protected] nell’ottica del miglioramento; promuovere azioni e proposte migliorative su menù, personale impiegato e organizzazione, nel rispetto di linee guida e normativa; contribuire a migliorare il servizio con strumenti di valutazione e monitoraggio; proporre iniziative per promuovere la cultura della sana alimentazione in una logica di ecosostenibilità, consumo attento e consapevole, riduzione degli sprechi alimentari. Inoltre, lo stesso disciplinare prevede che le Commissioni intrattengano rapporti tra di loro e, attraverso i propri componenti, con i rispettivi consigli di gestione, per nidi e scuole d’infanzia comunali e della Fondazione [email protected], e con i consigli di istituto degli Istituti comprensivi da cui sono nominati ed eventuali gruppi mensa ivi costituiti.

Le Commissioni mensa a Modena saranno tre: una, con 26 componenti, per i nidi d’infanzia comunali e di [email protected] (complessivamente 15 strutture); una per le scuole d’infanzia comunali, statali e di Fondazione [email protected] (53 componenti per 34 strutture; la terza (40 componenti) per le scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi (27 plessi e una scuola media).