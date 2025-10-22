Mente Locale, storie collettive da preservare. Il Festival internazionale con 18 film in gara

Un viaggio attraverso paesaggi urbani e rurali, tra storie intime e collettive. Così gli sguardi contemporanei dei documentaristi di tutto il mondo tornano sul grande schermo in occasione di Mente Locale – Visioni sul territorio (presentato ieri a Bologna, in foto), che si svolgerà tra le province di Modena e Bologna. Anche quest’anno, il fulcro del festival sarà un concorso internazionale, che conta per la sua dodicesima edizione ben 18 film in gara, sei anteprime nazionali, con proiezioni e incontri a Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Vignola, Loiano e Valsamoggia. L’inizio è fissato per sabato e l’evento proseguirà fino al 2 novembre con la cerimonia finale e l’assegnazione dei premi.

"Il cinema – ricorda Giulio Giunti, direttore organizzativo del Festival – apre a uno spazio di riflessione più ampio e mediato. Offre un modo per avvicinarci all’altrove e all’altro capace di approfondire sguardi, stati d’animo, vite comuni nel loro rapporto con la realtà di terre vicine e lontane". Tantissimi, infatti, i temi toccati dalle pellicole. Dalle recenti alluvioni in Spagna, con un cortometraggio in cui il regista Jaumie Carriò riflette sulla perdita e sul modo in cui la società trattiene i suoi ricordi, fino al dramma dei rifugiati siriani, il conflitto in Ucraina e non solo.

Durante le giornate in programma, troveranno spazio anche numerosi eventi collaterali, con incontri e tavole rotonde sui temi del cinema, ma anche sulla valorizzazione dei territori. Tra questi ci sarà anche ‘Mani nella terra, lo sguardo delle donne sul futuro del territorio’, vera e propria preview del festival, in collaborazione con il Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano e in programma venerdì alle 19 al Teatro Cantelli di Vignola.

"Siamo entusiasti di ospitare ancora una volta questo festival nel nostro territorio – sottolinea la sindaca di Vignola, Emilia Muratori – che ha tanto da raccontare. Quest’anno, inoltre, Vignola sarà il luogo dove si terrà l’anteprima". Sabato 1 novembre alle 11 nella Sala dei Contrari della Rocca di Vingola l’incontro ‘Errare umano - Viaggiare sull’acqua’ con Giacomo De Stefano e in collaborazione con Reggio Film Festival e Touring Club Italiano.

Giorgia De Cupertinis