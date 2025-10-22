Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Giocate a pallone
Modena
Mente Locale, storie collettive da preservare. Il Festival internazionale con 18 film in gara
22 ott 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
Mente Locale, storie collettive da preservare. Il Festival internazionale con 18 film in gara

Un viaggio attraverso paesaggi urbani e rurali, tra storie intime e collettive. Così gli sguardi contemporanei dei documentaristi di tutto il mondo tornano sul grande schermo in occasione di Mente Locale – Visioni sul territorio (presentato ieri a Bologna, in foto), che si svolgerà tra le province di Modena e Bologna. Anche quest’anno, il fulcro del festival sarà un concorso internazionale, che conta per la sua dodicesima edizione ben 18 film in gara, sei anteprime nazionali, con proiezioni e incontri a Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Vignola, Loiano e Valsamoggia. L’inizio è fissato per sabato e l’evento proseguirà fino al 2 novembre con la cerimonia finale e l’assegnazione dei premi.

"Il cinema – ricorda Giulio Giunti, direttore organizzativo del Festival – apre a uno spazio di riflessione più ampio e mediato. Offre un modo per avvicinarci all’altrove e all’altro capace di approfondire sguardi, stati d’animo, vite comuni nel loro rapporto con la realtà di terre vicine e lontane". Tantissimi, infatti, i temi toccati dalle pellicole. Dalle recenti alluvioni in Spagna, con un cortometraggio in cui il regista Jaumie Carriò riflette sulla perdita e sul modo in cui la società trattiene i suoi ricordi, fino al dramma dei rifugiati siriani, il conflitto in Ucraina e non solo.

Durante le giornate in programma, troveranno spazio anche numerosi eventi collaterali, con incontri e tavole rotonde sui temi del cinema, ma anche sulla valorizzazione dei territori. Tra questi ci sarà anche ‘Mani nella terra, lo sguardo delle donne sul futuro del territorio’, vera e propria preview del festival, in collaborazione con il Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano e in programma venerdì alle 19 al Teatro Cantelli di Vignola.

"Siamo entusiasti di ospitare ancora una volta questo festival nel nostro territorio – sottolinea la sindaca di Vignola, Emilia Muratori – che ha tanto da raccontare. Quest’anno, inoltre, Vignola sarà il luogo dove si terrà l’anteprima". Sabato 1 novembre alle 11 nella Sala dei Contrari della Rocca di Vingola l’incontro ‘Errare umano - Viaggiare sull’acqua’ con Giacomo De Stefano e in collaborazione con Reggio Film Festival e Touring Club Italiano.

Giorgia De Cupertinis

