Menù filosofici per ristoranti ed enoteche

I menu filosofici per ristoranti ed enoteche. Ospitalità a tavola e in città Tornano i progetti gastronomici del festival, la cucinafilosofica ideata da Tullio Gregory cui aderiscono ristoranti del territorio e il sobrio cestino della razionsufficiente. Grande novità per l’ospitalità: l’iniziativa della Camera di Commercio ’Ti regala una notte’, che consente un risparmio del 50% sui pernottamenti in città. Sono otto i menu filosofici di questa venticinquesima edizione del festivalfilosofia, ricavati e creati legando il tema ’paideia’ ai piatti della tradizione gastronomica modenese, proseguendo il progetto di cucina filosofica nato da un’idea di Tullio Gregory. Fin dalla prima edizione, venticinque anni fa, il noto gourmet e indimenticabile membro del Comitato scientifico del festivalfilosofia aveva messo a punto questa occasione di convivialità partendo dalla consapevolezza che la cucina è un ’fatto culturale’ e la tavola un luogo d’incontro. Da allora tutti i piatti di questi menu sono realizzati con prodotti tipici del territorio, per valorizzare la tradizione gastronomica modenese, e vengono proposti da ristoranti ed enoteche delle tre città del festival: la campagna di adesioni è ancora in corso (in calce gli otto menu con tutte le portate). Per chi vuole spostarsi tra le varie sedi del festival, oltre a treni e autobus pubblici, è possibile usufruire delle vantaggiose convenzioni attivate con il servizio di taxi Cotamo che offre tariffe speciali. I taxi offrono anche tariffe convenzionate per raggiungere le strutture ricettive nei pressi degli eventi festivalieri. Costi e modalità sono consultabili sul sito del festival.