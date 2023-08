Menù, mercatini e degustazioni: ecco la festa dedicata al mirtillo

A Fanano è festa del mirtillo nero dell’Appennino durante il week end. La celebrazione di questo frutto spontaneo, sempre più raro e pregiato, che cresce oltre i 1400 metri, ha aperto ieri sera con la discoteca viola blu, Dj Rex e Guest Star Edmmaro. Per l’intera giornata di oggi, le vie del centro storico saranno animate dai mercatini del mirtillo e da gonfiabili, in attesa di questa sera quando in centro al paese prenderà il via la cena a tappe a base di mirtillo, itinerante, per degustare il mirtillo e al contempo far conoscere i ristoranti di Fanano.

Quattro i menù proposti, che spaziano dall’aperitivo al dolce da gustare in altrettanti locali di Fanano. Ogni menù è a numero chiuso, costo 29 euro, e i coupon per gustare le specialità proposte si acquistano all’Apt in Piazza Marconi 1. Sempre questa sera, dalle 20,30, musica con Lalo Cibelli in un omaggio a Lucio Dalla, e la discoteca di Radio Stella con Lolita in Tour.

Domani, conferenze e laboratori a cura di Parco del Frignano, pranzo, non a tappe, con piatti al mirtillo nei ristoranti fananesi del centro e delle frazioni. È richiesta la prenotazione direttamente ai ristoranti. Nel pomeriggio, appuntamento alle 17 in Piazza Corsini con lo spettacolo "Con Un Amico Vicino" di Andrea Barbi e Andrea Mingardi, e la partecipazione musicale del maestro Maurizio Tirelli. Dalle 17,30, alla Corte Mancante, spazio alla baby dance di Erika e Monica, dedicata ai più piccoli. "Questa è una delle feste principali di Fanano – commenta Paola Guiducci, vice sindaco e assessore a Cultura e Turismo - perché è la celebrazione di un prodotto fantastico del nostro territorio, importante soprattutto per le sue straordinarie caratteristiche organolettiche, che offre la possibilità di consumarlo in varie modalità. Poi, abbiamo aziende quasi tutte a gestione famigliare che lo trasformano. Fanano è diventata ‘Città del mirtillo’".

w. b.