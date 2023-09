Mercatino dell’antiquariato "Ecco come cambiano le regole"

Approvato[FIRMADATALOC] il disciplinare che regola il cosiddetto ‘mercatino’ dell’antiquariato che si tiene in piazza Garibaldi ogni primo sabato del mese. La gestazione del regolamento, non priva di complessità, ha visto l’Amministrazione al lavoro, già dal 2021, per rivedere una serie di norme che non rispondeva più alle necessità di un appuntamento che aveva perso appeal e la Giunta ha provveduto all’approvazione – non senza un paio di passaggi in consiglio comunale – giusto in tempo per il primo appuntamento di settembre, andato in scena ieri nella consueta cornice di piazza Garibaldi, mettendo ‘paletti’ richiesti da tempo dagli operatori. In primis vietando la vendita di prodotti nuovi, oggetti preziosi, oltre naturalmente a oggetti sottoposti a vincolo del codice dei beni culturali, animali, prodotti alimentari, sementi, esplosivi e armi di qualunque genere, ma anche e soprattutto regolando l’accesso degli espositori stessi, oggi ‘sganciato’ dalla normativa regionale. "Fino al 2019 erano ammessi solo gli operatori in possesso di concessione decennale rilasciata dalla Regione, con il nuovo regolamento abbiamo ampliato la possibilità di partecipare anche ad altri, più locali, ammettendo anche i cosiddetti hobbisti che, in possesso dei requisiti richiesti, possono esporre dopo avere fatto domanda e ottenuto l’autorizzazione", spiega l’assessore al commercio Massimo Malagoli. Risultato? Ieri erano una ventina gli operatori presenti, "ma contiamo di arrivare al sold out, ovvero trenta stalli occupati, a breve". Dopo che la pandemia e qualche restrizione di troppo, che riservava la partecipazione solo ad un numero ristretto di operatori, avevano depotenziato l’appuntamento "con il nuovo regolamento, più flessibile, dovremmo riuscire – dice Malagoli – a riportare l’appuntamento al livello che merita e che i sassolesi hanno dimostrato di apprezzare". E, perché no, anche più godibile: tra le prescrizioni imposte dal nuovo regolamento, infatti, c’è anche il divieto di esporre i prodotti a terra.

