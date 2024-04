Mercatino solidale per aiutare i bambini

Sono stati due giorni di festa per la Casa della Divina Provvidenza, che sabato e domenica scorsi ha aperto le sue porte alla città.

Un’iniziativa che è stata molto gradita dai carpigiani, e non solo: sono state, infatti, oltre 1000 le persone che hanno varcato la soglia della casa di via Matteotti, per ammirare il giardino storico, apprezzare i fiori, e visitare e pregare al Sacello di Mamma Nina.

Grande successo ha riscosso anche il mercatino ‘solidale’ allestito nel verde, con la vendita di giocattoli e abbigliamento per i bambini, e i cui proventi consentiranno di pagare un corso di nuoto, oppure pagare l’ingresso al cinema, uno zaino nuovo o un’ora di ripetizione per i piccoli ospiti.

"Siamo davvero contente – afferma Giulia Pellacani, coordinatrice della Casa della Divina Provvidenza – non ci aspettavamo tante persone! Durante l’anno in tanti ci chiedono di poter visitare la Casa e non tutti sanno che il Sacello di Mamma Nina è aperto tutti i giorni (con ingresso da via Carducci) dalle 8 alle 18.30. Ogni giorno una media di 20 persone entra per pregare. Così – prosegue Giulia – dopo esserci consultate con il Cda della Fondazione Casa della Divina Provvidenza, abbiamo deciso di provare ad aprire due giorni alla città.

E i carpigiani, ma anche persone da fuori città, hanno risposto con entusiasmo alla nostra iniziativa, anzi, già ci stanno chiedendo quando apriremo di nuovo!

E’ stato commovente vedere alcune nonne che, rivolgendosi ai nipotini, indicavano i luoghi in cui era cresciuta la loro mamma".

Le mamme e le volontarie hanno accolto i visitatori che si sono trattenuti volentieri ad ammirare la bellezza di un luogo così caro ai carpigiani.

"Anche il mercatino è stato una piacevole sorpresa – aggiunge Giulia – abbiamo rimesso in circolo gli oggetti che riceviamo grazie alla Provvidenza, per dare un giusto valore a quello che ci viene donato e poter aiutare i bambini in difficoltà".

Attualmente nelle quattro case di Carpi e in quella di Modena ci sono 35 mamme e 50 bambini, di cui 16 persone nella Casa della Divina Provvidenza che "dopo la chiusura per il sisma è nuovamente piena di vita e di persone e oltre all’ospitalità funge anche da luogo dove facciamo formazione per le mamme al fine di un loro inserimento nel mondo del lavoro, dopo scuola per i bambini, attività di cucito di sportine che poi vengono utilizzate in vari negozi di Carpi". m.s.c.