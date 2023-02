Mercato Albinelli, anno record "Un milione di accessi nel 2022"

Un milione di ingressi al Mercato Albinelli nel corso del 2022. E’ questo il dato emerso dal contapersone che è stato introdotto nel mercato coperto modenese, un dato già depurato dalla percentuale di ingressi dovuti agli operatori e ai fornitori dei banchi del mercato.

"Un milione di ingressi significa che in media più di 3mila persone ogni giorno varcano gli ingressi per venire a fare compere al mercato – sottolinea Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli –. Un numero considerevole, che dice quanto il nostro mercato stia a cuore ai modenesi che continuano a darci fiducia e ai turisti, un numero sempre maggiore, che vengono attirati dal fascino e dalla curiosità per un luogo magico come il Mercato Albinelli e che, poi, finiscono per fare spesa e non di rado per diventare clienti affezionati sia pure a distanza: sono tanti i turisti che, una volta conosciuto il mercato, continuano poi a farsi spedire direttamente a casa i nostri prodotti d’eccellenza".

"Il numero di ingressi – interviene il direttore del Consorzio, Sergio Romagnoli – significa anche che i nostri clienti non hanno cambiato abitudini con la pandemia, ma che continuano a frequentare il mercato. Del resto basta venire all’Albinelli in un giorno qualsiasi per rendersene conto, non solo nei giorni più frequentati, che rimangono il sabato e il lunedì. E a dimostrazione della popolarità del Mercato Albinelli è importante sottolineare i tanti servizi giornalistici che vengono realizzati qui: proprio in questi giorni saremo sia sulla Rai, con la trasmissione Il Provinciale, che sulla televisione tedesca RBB che ha messo l’Albinelli tra le 50 mete da visitare in Emilia-Romagna, una scelta che ci riempie di orgoglio".

Sono sempre molti gli accessi ai 60 banchi del Mercato Albinelli, banchi che, in realtà, aumentano proprio in queste settimane: ieri ha aperto il banco della Bottega della Pasta, lo storico punto vendita formiginese che raddoppia entrando all’Albinelli.

Ma, appunto, non è questa l’unica novità, perché a marzo aprirà i battenti un nuovo esercizio che proporrà prodotti dell’Appennino modenese ed emiliano in genere, mentre nello stesso mese è prevista l’apertura di un nuovo bando per l’assegnazione di due banchi di pescheria e di alcuni altri spazi per la vendita.

r.m.