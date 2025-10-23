Mercato Albinelli . Festa per i 94 anni con la mostra sul rugby

Il Mercato Albinelli compie 94 anni, è stato aperto il 28 ottobre del 1931, e per l’occasione abbiamo deciso di ricordare questa ricorrenza offrendo ai nostri clienti qualcosa di originale per festeggiare con noi. La mostra sul rugby a Modena, a 60 anni dalla nascita del Modena Rugby, è certamente un motivo di attrazione verso il mercato, ma soprattutto mette al centro i valori dello sport insieme a quelli della tradizione modenese". Alessandro Neviani, vice presidente del Consorzio Mercato Albinelli, presenta così le iniziative per le 94 candeline della storica struttura modenese, quello che non per niente viene definito il ’cuore di Modena’. "Il rugby è uno sport con grandi valori e il Mercato Albinelli è un luogo dove si respirano tradizione e cultura, insieme all’innovazione. In più il rugby ha il cosiddetto “terzo tempo”, un momento in cui le squadre, finito l’agonismo in campo, si ritrovano per mangiare e bere qualcosa insieme in un clima di convivialità e amicizia. E l’Albinelli è un luogo dove convivialità e amicizia si incontrano alla perfezione".

La mostra fotografica, che conta 25 quadri appesi in alto nelle corsie del mercato (con gli operatori del Mercato che “incontrano” i giocatori del Modena Rugby 1965), è stata realizzata grazie alla collaborazione e il contributo dei fotografi David Nicastro e Ultracrome Photography Studio, e resterà all’Albinelli fino al 31 gennaio 2026. Enrico Freddi, Presidente Modena Rugby 1965, sottolinea: "Tutti gli anniversari societari sono un traguardo significativo ed importante, quello dei nostri 60 anni lo è in modo particolare. perché coincide con un importante traguardo sportivo, la promozione in serie A. Come poche altre in passato, questa è una promozione che ha origini lontane, frutto dell’impegno e della passione di chi in tutti questi anni ha consentito a tanti ragazzi di iniziare a giocare, di crescere e diventare dei giocatori del Modena Rugby 1965.

In questi sessant’anni il club ha vissuto alti e bassi, ma sempre con grande passione e amore per questo sport. Per non perdere questa passione celebriamo questo anniversario rendendo omaggio a chi ha cominciato e poi proseguito il gioco del rugby a Modena, con la convinzione che solo investendo sui giovani, che sono il nostro futuro, possiamo dare seguito alla nostra storia. Un ringraziamento speciale ai Veterans che hanno dato vita a questa iniziativa e al Mercato Albinelli per aver accolto la mostra nella sua iconica cornice".

Franco Bettini, presidente Modena Rugby Veterans, chiosa: "Insieme a Gianni Bergamini e Paolo Croci abbiamo avuto l’idea di fare una nuova mostra al Mercato Albinelli, dopo quella allestita dieci anni fa in occasione del 50° anniversario del club. È un grande privilegio avere uno spazio nel cuore della città, in un luogo simbolo di Modena com’è l’Albinelli, e per questo vogliamo ringraziare la direzione e tutti gli operatori che si sono dimostrati da subito molto disponibili. Con queste fotografie abbiamo voluto raccontare 60 anni di rugby a Modena, il passato e il presente del nostro sport, con l’obiettivo di stimolare la curiosità e dare il nostro contributo per la promozione del movimento ovale sul territorio".

Il 28 ottobre, inoltre e come da tradizione, non mancheranno i borlenghi, uno spazio per poter degustare un piatto semplice e molto gustoso direttamente al mercato. Uno street food tipicamente locale nel cuore della città. Da non perdere, infine, l’animazione con Radio Stella per tutta la mattina.