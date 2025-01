Mercato Carpi, come rinforzo arriva Gollini

Si allarga ancora il roster della Len Solution Carpi. Dopo l’innesto da Ravarino di Ottavio Zuppiroli, arriva anche Filippo Gollini, pivot classe ’94 nato a Castel San Pietro. In questa prima parte di stagione ha giocato qualche gara con il Faenza, capolista di Serie B, per rimettersi in moto dopo l’ultima stagione 2023-24 in cui è rimasto fermo. Gollini ha calcato i parquet sin da giovanissimo con la formazione del Mordano. L’Under 15, 18 e 20 invece, con la casacca del Romagna, in un percorso di crescita con due scudetti giovanili. La stagione 2013-14 lo vede consacrarsi nella pallamano professionistica, quando con il Faenza ottiene la promozione in A2, poi nel 2022 col Romagna sale in A Silver. Grazie alla sua forza fisica (110 chilogrammi di peso) è utile in prima e seconda fase, con un’ottima capacità di ricezione nei 6 metri e grande forza d’urto come difendente. Sarà disponibile già da dalla gara di domani alle 20 a Molteno, scontro playoff contro la quarta della classe a +2.