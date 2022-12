Mercato degli animali ’cancellato’, gli espositori scrivono al sindaco: "Il Comune ci ripensi"

"Il mercato degli animali di Spilamberto deve essere salvato. Le intenzioni dell’amministrazione su questo evento, che ha una storia secolare, vanno purtroppo nel senso opposto. Io, come tanti altri, mi auguro invece che la Giunta possa rivedere le proprie posizioni e ripristinare questo appuntamento settimanale".

Così Luigi Zanasi, espositore di questo mercato che si tiene normalmente in piazza Berlinguer (ci saranno ancora 4 appuntamenti tra gennaio e febbraio, poi interverrà la lunga pausa decisa dall’amministrazione), fa sentire la sua voce per cercare di salvare tale appuntamento, fino a poco tempo fa settimanale (emergenze sanitarie permettendo). "So che altri espositori – spiega Zanasi – stanno raccogliendo firme e fanno bene. Io e un mio amico ci siamo mossi diversamente, scrivendo direttamente al sindaco, per provare a far ritornare l’amministrazione sui suoi passi. Devo ancora ricevere un riscontro dal primo cittadino, ma posso senz’altro già dire che l’idea di fare poche edizioni annuali di questo mercato, massimo quattro o cinque durante l’anno, rischia di essere molto controproducente: pochi verranno a vendere, nessuno verrà a comprare. E’ stata tirata in ballo, nei giorni scorsi, anche la questione del benessere animale. Anche in questo caso, faccio presente che tutti gli espositori debbono produrre le relative certificazioni e che sul posto è sempre presente l’Ufficio Veterinario proprio per questi controlli. In questi ultimi anni diverse amministrazioni intraprendono percorsi rivolti al mondo rurale, alla riscoperta di vecchie tradizioni, al vivere a contatto con la natura…A Spilamberto siamo parecchio avanti da questo punto di vista: perché volete cancellare tutto?".

m.ped