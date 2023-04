Mercato della droga a cielo aperto "Qui si vedono solo spacciatori e giovani stranieri che bivaccano"

Al centro del parco c’erano bambini e famiglie che scherzavano tra loro, approfittando della bella giornata di sole. Nell’anello esterno tantissimi modenesi passeggiavano mentre altri degustavano i piatti proposti dai tanti truck presenti nell’ambito dell’ Edizione dell’International Street Food. A pochi passi dall’apparente normalità di un sereno pomeriggio, le enormi tracce di sangue a terra e sulla panchina di cemento.

Il sangue di un ragazzo di 16 anni barbaramente ucciso venerdì pomeriggio. Il Novi Sad da tempo si è trasformato in una sorta di mercato della droga a cielo aperto, dove l’acquisto di droga e non di rado le risse tra gruppi di giovanissimi sono la ’normalità’. I commercianti della zona parlano di una situazione molto più che drammatica, a causa della continua presenza di spacciatori, stranieri senza fissa dimora e ragazzi quotidianamente ubriachi.

Sconvolto da quanto accaduto un insegnante del Barozzi, il professor Pierluigi Del Sorbo che venerdì pomeriggio stava facendo jogging quando ha notato i tre ragazzi con gli abiti intrisi di sangue. "Stavo correndo – spiega – quando mi sono accorto che c’era un ragazzo con una brutta ferita alla mano, un altro con un taglio grande sulla spalla e un terzo in condizioni gravissime. Era appena successo e attorno ai feriti c’era un nutrito gruppo di ragazzi pakistani, tutti giovanissimi. Il Novi Sad ormai è il precipitato nel degrado: si vedono solo ragazzi intenti a spacciare. Come insegnante e quindi osservatore dei giovani fa male vedere ragazzini intenti a vendere droga o a farsi del male. Andrebbe fatto qualcosa per arginare questa situazione".

Eppure c’è chi, come i soci Nico Giannini ed Ernest Brunga, hanno deciso di puntare sul parco proprio per cercare di arginare la criminalità. Infatti i due giovani hanno preso in gesione il bar del parco per trasformarlo in una pinseria, che prenderà il nome di Novi Park e aprirà i primi di maggio. "Quando arriviamo la mattina, per effettuare i lavori – spiegano – troviamo spesso giovani stranieri che dormono sotto agli ombrelloni. Quello che faremo è chiudere il perimetro del locale con le siepi e prenderemo più personale di sicurezza privata durante le serate. Il parco è da troppo tempo abbandonato a se stesso, come lo era una volta la Pomposa ma se riusciamo a far si che venga frequentato da bella gente, le cose sicuramente cambieranno. La vitalità di un’area tende ad arginare il fenomeno del degrado; diventa un deterrente e questa è la nostra speranza: quella di riportare attività e gente, ragazzi nel parco per far si che gli spacciatori si defilino".

L’ex gestore del bar, Alessandro Di Cecca e titolare del bar Stadio sottolinea di avere tantissimi problemi nel proprio locale e da anni, proprio a causa delle cattive frequentazioni del parco. "La situazione è così da che sono arrivato – sottolinea – quello che ho capito è che, evidentemente, a qualcuno conviene tenerli qua, evitare che queste persone si spostino in centro storico. Lo dico perchè nessuno, nonostante le grida d’allarme, ha mai fatto veramente qualcosa per allontanarli, per sistemare la situazione. Se mi vengono a dire: abbiamo cercato di fare qualcosa – incalza – rispondo che io non ho mai visto nulla. Non conto neppure le chiamate che facevamo alla sera alle forze dell’ordine e alla fine abbiamo deciso di chiudere al massimo alle 20 la sera. Avevamo solo risse e in un bar di 90 metri quadri due guardie non erano sufficienti. Se vogliamo tornare a casa vivi dobbiamo fare così: prima, con il Baludardo e le Dogali c’era movimento e la situazione era molto più tranquilla, dal Covid in poi il parco è diventato terra di nessuno".

"Io vivo qua da dieci anni, di fronte al parco e ci lavoro – afferma Irene Cipriani, titolare del Peter Pane – confermo che la situazione di degrado e criminalità, dal Covid in poi, è precipitata. La sera evito di parcheggiare dalla parte delle gradinate e quando cala il buio evito accuratamente di attraversare il parco, anche se le situazioni pericolose in realtà ci sono tutto il giorno. Ma vengo da Roma e certe realtà le conosco, quindi ormai non mi sorprendo più".

Valentina Reggiani