Mercato della droga in auto: condannati

In auto nascondevano un piccolo mercatino dello spaccio: oltre mezzo chilo di droga tra hashish e cocaina.

I due pusher, entrambi marocchini, sono stati condannati ieri a tre anni e tre anni e mezzo di carcere. Erano stati fermati a luglio scorso, per un controllo dalla polizia in via delle Suore.

Una volta fermati, gli agenti si erano resi conto dell’atteggiamento nervoso mostrato dalla coppia di stranieri ed avevano proceduto ad una più approfondita perquisizione del mezzo.

L’intuito investigativo dei poliziotti aveva confermato i sospetti: nel mezzo erano spuntati infatti diversi panetti di hashish per un peso di 700 grammi oltre a diverse dosi di polvere bianca.

I due erano finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ieri, nell’ambito del processo con rito abbreviato, sono stati condannati a pene dai tre anni ai tre anni e mezzo di carcere.

La pubblica accusa aveva invece chiesto per i pusher cinque anni di carcere.

