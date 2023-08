"Mercato di Forte dei Marmi, un danno per gli ambulanti locali"

Lunedì 14 agosto a Montecreto e martedì 15 agosto a Pievepelago è in programma il ‘Mercato di Forte dei Marmi’, con decine di espositori che giungeranno dalla Toscana nel momento di maggior afflusso turistico sul nostro Appennino. Anva Confesercenti e Confesercenti Area del Frignano esprimono la loro contrarietà verso questi mercati e chiedono ai Comuni di mettere un freno a questo consorzio "che non ha nulla a che fare con la località balneare della Versilia". "C’è un ricorso eccessivo ai consorzi – spiega Matteo Tadolini, ambulante, commerciante e presidente Confesercenti Area del Frignano – quando si potrebbero coinvolgere gli ambulanti locali. Inoltre le date non vengono comunicate alle associazioni di categoria. Si tratta di mercati che pruducono un danno significativo agli ambulanti del territorio. Proprio gli ambulanti del territorio andrebbero maggiormente sostenuti con inizietive ed eventi, anzichè fare lavorare finti consorzi". "La legge regionale del commercio su area pubblica parla chiaro – commenta Alberto Guaitoli, presidente provinciale Anva Confesercenti Modena –: prima di decidere di fare svolgere dei mercati i Comuni devono sentire le associazioni maggiormente rappresentative su area pubblica. Nel caso non accada, gli atti del Comune sono nulli come ha stabilito il Tar con propria sentenza. I Comuni di Montecreto e Pievepelago non hanno convocato le associazioni perciò valuteremo le azioni più opportune a tutela degli operatori dei mercati settimanali danneggiati".