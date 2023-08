"Mercato di Pavullo: gli ambulanti "La collocazione ci penalizza" - SEO Optimized

C’è malumore tra gli ambulanti che abitualmente, durante il mercato del sabato mattina di Pavullo, dispongono i loro banchi in piazza Montecuccoli e che da tempo hanno chiesto all’amministrazione di essere trasferiti in piazza Battisti.

"Qualche anno fa – denuncia il commerciante Ivano Gorzanelli – è stata fatta una ristrutturazione del mercato, che attualmente è spezzato in tre parti distinte. In piazza Montecuccoli (nella foto) la situazione è degenerata da tempo: siamo in una posizione svantaggiata e isolata che ci arreca un grave danno economico, qui passano pochi clienti e, in poco tempo, siamo passati da undici a sette banchi. Abbiamo chiesto di essere spostati di circa 200 metri, nella vicina piazza Battisti dove, d’altra parte, veniamo trasferiti ogni volta che il Comune ha bisogno di piazza Montecuccoli, come accadrà nelle prossime quattro settimane".

Secondo l’ambulante la scelta di piazza Battisti è più agevole da un punto di vista logistico sia per chi vende, sia per chi compra, come racconta: "I nostri stessi clienti si dicono più soddisfatti quando ci trovano in piazza Battisti". "Di fronte alle nostre insistenze – prosegue Gorzanelli – la precedente amministrazione non ha risposto, mentre quella attuale ha dichiarato che avrebbe incaricato un’azienda privata per svolgere una pianificazione, ma non abbiamo ancora ottenuto una risposta ufficiale. Nel frattempo, la condizione del mercato continua a peggiorare. Non vogliamo fare polemica: chiediamo soltanto di aprire un dialogo costruttivo con il Comune". In risposta alle lamentele degli ambulanti, l’amministrazione comunale si dice aperta al dialogo e pronta a fornire risposte certe.

"Subito dopo primi colloqui che abbiamo avuto con i commercianti che manifestavano questo disagio – rassicura Alessandro Monti, vicesindaco e assessore al commercio di Pavullo – ci siamo mossi e abbiamo effettuato alcuni studi su piazza Battisti: desideriamo, per quanto possibile, andare incontro alle esigenze degli ambulanti cercando, allo stesso tempo, di essere giusti nei confronti di tutti". "Siamo consapevoli dell’importanza del mercato del sabato di Pavullo – conclude l’assessore – che chiama in città tante persone da diversi paesi della montagna. Durante l’autunno vogliamo incontrare gli ambulanti per valutare, insieme a loro, le soluzioni migliori".

Jacopo Gozzi