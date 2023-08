"Mercato, serve un progetto di rilancio"

"E’ già la seconda volta in un anno – attacca Susan Baraccani, consigliere comunale del gruppo ’La Torre - Centrosinistra per Pavullo’ – che gli ambulanti del mercato, specialmente quelli che operano in piazza Montecuccoli, chiedono pubblicamente un confronto alla giunta e a Venturelli. Un confronto a cui il vicesindaco Monti si dice disponibile ma che nei fatti non c’è mai stato. Le richieste degli operatori (tra cui un cambio di collocazione, ndr) vanno ascoltate e deve essere presto presentato un progetto di riqualificazione e rilancio, che andava già fatto subito dopo la decisione della giunta Biolchini di togliere i banchi da via Mercato per ragioni di sicurezza. Da anni ci ritroviamo coi banchi di piazza Montecuccoli isolati rispetto agli altri. Porteremo la questione in consiglio comunale".