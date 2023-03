"Mercato sfrattato dalla piazza Il Comune ci danneggia"

"Gli ambulanti devono poter lavorare, sono imprese, non sono soprammobili da spostare a piacimento. Per questo lanciamo lo stato di mobilitazione contro l’amministrazione comunale e chiediamo la riduzione del 50% del canone mercatale". Dura la presa di posizione di Anva Confesercenti Modena e Fiva Confcommercio a fronte della comunicazione da parte del Comune dei prossimi spostamenti del mercato settimanale, ’sfrattato’ dalla piazza. "Il Comune ha comunicato alle associazioni di categoria che effettuerà ben sette spostamenti da marzo a settembre ciò in violazione del regolamento di mercato che all’art. 6 prevede solo due spostamenti annuali. E’ assurdo, così si danneggiano gli operatori ambulanti". "Occorre rispetto per il nostro lavoro da parte dell’amministrazione – spiegano Alberto Guaitoli, presidente Anva Confesercenti Modena e Alberto Dugoni, presidente Fiva Confcommercio –. Veniamo da un periodo di estrema difficoltà, tra restrizioni per il Covid, aumento costi carburante e dell’inflazione. Queste decisioni, anziché favorire il lavoro, lo affossano. Il Comune – continuano Guaitoli e Dugoni – non capisce che la posizione del mercato e del singolo banco al suo interno hanno uno specifico valore economico che, ad ogni spostamento, deve essere ricostruito con perdita della clientela e degli affari. La categoria è in fermento in quanto non abbiamo un interlocutore certo all’interno dell’amministrazione. Di concordato non c’è nulla, non siamo tenuti in considerazione". Anva e Fiva sottolineano poi come i grandi eventi sportivi in Piazza Martiri al sabato mattina penalizzano "non solo il commercio ambulante ma anche il commercio in sede fissa che risente anch’esso della mancanza di clientela".

"Siamo consapevoli che lo spostamento del mercato settimanale non è cosa semplice nè scontata – replica Stefania Gasparini, vice sindaco e assessore al Centro storico –. Per questo abbiamo comunicato in anticipo agli operatori e alle loro associazioni di categoria la necessità di effettuare gli spostamenti durante l’anno. Sempre più spesso la piazza è scelta come location di eventi culturali e sportivi che necessitano di tempo e spazio per essere organizzati e che richiamano la partecipazione dei cittadini e dei visitatori. Ricordo che abbiamo sempre accolto tutte le richieste di effettuare i mercati settimanali della domenica, concedendoli gratuitamente, perchè consapevoli del valore e dell’importanza del mercato ambulante".

r.m.