"Mercato sostenibile, siamo soddisfatti"

Se non fosse stato per l’infortunio di Marco Forapani il Carpi avrebbe concluso con un mese di anticipo il suo mercato. Quello di Niccolò Pietra, aggregato già prima di Piancastagnaio, è stato il settimo innesto che il ds Marco Bernardi ha incastonato da luglio a settembre nella rosa biancorossa, uscita ringiovanita e con ancora più giocatori di proprietà dalla sessione estiva delle trattative. "Nell’ultimo giorno abbiamo valutato l’innesto di un terzo portiere under – le sue parole – ma non c’è stata la giusta opportunità, così sarà il nostro 2008 Perta a fare avanti e indietro dalla Primavera. E’ stato in generale un mercato programmato, non mi piace correre all’ultimo. Il 31 luglio la squadra era fatta, poi abbiamo dovuto intervenire per Forapani. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi, non volevamo stravolgere la rosa visto che c’era già stato un cambio tecnico. I sette innesti hanno seguito la nostra filosofia di un calcio sostenibile, lavorando sui giovani e aumentando la patrimonialità della rosa. Su 27 giocatori siamo 14 under e 13 over e di questi 27 solo 3 sono in prestito, Pitti, Rosetti e Forte, su quest’ultimo abbiamo anche un diritto di riscatto". In estate sono uscite molte voci sui "gioielli" Cortesi e Sorzi, ma nessun vero affondo. "Molte voci, ma nessuno ha bussato davvero alla porta del Carpi – prosegue – sulla conferma di Cortesi si è esposto in prima persona il presidente per andare avanti insieme e abbiamo prolungato l’accordo per responsabilizzare Matteo, perché sappiamo che può fare ancora meglio. Con Sorzi abbiamo un dialogo aperto per il rinnovo, come con altri. Ma non ci spaventa avere 8 o 9 giocatori in scadenza a inizio stagione, in C è una cosa normale". Il Carpi come l’anno scorso avrà uno dei monte ingaggi più bassi delle 60 squadre di C, dato che aggiunge merito al lavoro svolto già dall’anno scorso. "Indicativamente la spesa sarà la stessa - conferma Bernardi – perché il calcio può essere fatto solo se sostenibile. Dobbiamo dire grazie al presidente Lazzaretti che è già intervenuto con un extra budget dopo l’infortunio di Forapani".

Dal mercato si passa all’attualità con l’ottimo avvio di stagione. "Il bell’inizio – avvisa - non ci deve far abbassare la guardia. Fino a fine stagione proseguirò con il mio ‘mantra’ su quanto sia difficile il secondo anno in C. Questo avvio deve essere un’iniezione di autostima. Siamo in un girone molto livellato, penso che a parte Arezzo e Ascoli ci sia grande omogeneità e sarà dura con tutte. Nemmeno il -11 del Rimini deve farci abbassare la guardia. Ovviamente non posso giudicare una situazione che non conosco, l’unica cosa che posso garantire è che una situazione del genere a Carpi con Lazzaretti non accadrà mai. Il rientro di Tcheuna? Non sta ancora bene, sente dolore sulla cicatrice. Speriamo di averlo dalla prossima settimana, per noi è un giocatore importante".

Davide Setti