Mercato spostato, altre polemiche "Il Comune risarcisca gli ambulanti"

Anva Confesercenti Modena e Fiva Confcommercio tornano a criticare la scelta del Comune di spostare il mercato dalla piazza per 7 volte, tra marzo e settembre, in occasione di alcuni eventi. "L’assessore Gasparini deve riconoscere che il regolamento è chiaro. Il Comune può decidere unilateralmente solo due spostamenti – sostengono Alberto Guaitoli, presidente Anva Confesercenti Modena e Alberto Dugoni, presidente Fiva Confcommercio –. E’ sicuramente vero che negli ultimi anni la vicesindaca aveva saputo creare un rapporto costruttivo con il mercato: proprio in virtù di queste considerazioni nel 2022 abbiamo acconsentito a 5 spostamenti, purché si facessero in via Ugo da Carpi e fossero concentrati nella seconda metà di settembre. Ora ci sembra assurdo che quest’anno le date vengano scelte unilateralmente dall’amministrazione comunale e che a rimetterci siano gli ambulanti". I presidenti chiedono un tavolo con l’amministrazione per concordare un rimborso per gli ambulanti: "Siamo presenti in Piazza Martiri 7 ore continuative per due volte a settimana e la piazza è il nostro posto di lavoro. Rimaniamo disponibili ad un incontro con l’amministrazione per definire un risarcimento e chiediamo la riduzione del 50% del canone a favore degli ambulanti che subiranno un danno".