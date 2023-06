Merci e logistica, il punto alla Cgil "Ancora troppe irregolarità"

Si è svolto ieri mattina a Modena il coordinamento di delegati e funzionari del settore merci e logistica della Filt Cgil Emilia Romagna. Di fronte ad una platea di oltre 150 persone provenienti da tutte le realtà produttive della Regione, è stato affrontato il tema dell’intera filiera logistica (appalti, corrieri, spedizionieri, autotrasportatori) come asset strategico del nostro Paese, al centro di un cambiamento radicale dettato anche dall’innovazione tecnologica. Il settore – è emerso – rappresenta oggi in Regione oltre 80mila lavoratori per un fatturato di 13 miliardi di euro, oltre il 16% della logistica in Italia. Il coordinamento dei delegati e funzionari ha affermato "la necessità di dare centralità e pieni diritti contrattuali al settore, ancora oggi caratterizzato da diffusi fenomeni di dumping contrattuale, irregolarità e frammentazione del lavoro".