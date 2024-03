Mercì Parrucchieri sta cercando un’estetista

Il Centro per l’Impiego di Vignola segnala che Mercì Parrucchieri di Leonardi Luca con sede a Castelnuovo Rangone cerca un’estetista che si occupi di accoglienza clienti, servizi e trattamenti di manicure, semipermanenti o gel, pedicure, pulizia del viso, massaggi e trattamenti con attrezzature quali laser, pressoterapia, cabine solari. È richiesta la disponibilità a partecipare a corsi di

formazione e di aggiornamento. Completano il profilo la conoscenza dell’organizzazione del lavoro e delle misure di sicurezza individuali, la capacità di lavorare in gruppo, buone capacità di ascolto e di comunicazione. Si valutano prioritariamente persone qualificate e con esperienza nella mansione per contratto a tempo determinato oppure giovani, preferibilmente in possesso di titolo di studio coerente cui si offrirà un contratto di lavoro di apprendistato se di età inferiore a 29 anni. Richiesta ai candidati/e disponibilità per orario di lavoro a tempo pieno. Le persone interessate dovranno inviare le domande di assunzione entro giovedì tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.