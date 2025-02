Mercoledì di recuperi, big match Campagnola -Cdr

E’ un intenso mercoledì di recuperi quello che attende oggi i dilettanti modenesi. Eccellenza. Alle 17 c’è Agazzanese-Correggese (a Fiorenzuola) Promozione. Alle 15 in campo Riese-La Pieve (i granata vincendo possono salire al 4° posto), alle 21 sul sintetico di Nonantola il big match Campagnola-Cdr Mutina, con la capolista (+7 sul Castellarano) che deve difendere il +10 sui reggiani terzi della classe. Prima "D". Alle 21 Lama-Valsa (a Polinago). Seconda "F". Alle 20,30 Villadoro-Saliceta. seconda "G". Alle 20,30 Sermide-Sanmartinese, rinviata a domani sera (20,45 sul sintetico di Sala Bolognese) invece Nuova Aurora-Junior Finale. Già rinviata tre volte, che riparte dallo 0-0 del 27’.

Terza "A". Alle 21 a Castelvetro c’è A. Solignano-Bortolotti, rinviate al 5/3 Cimone-Academy e La Veloce-Fides, così come in Terza "B" Novese-Roveretana.

Ricorso. Sarà deciso martedì prossimo 25 febbraio il ricorso della Cittadella per la gara persa 3-0 con lo Zenith Prato, che avrebbe schierato il difensore Samuele Tempestini mai tesserato: si va verso il 3-0 per la Cittadella col club toscano che dovrebbe "patteggiare" per evitare il -15 in classifica, un punto per ogni giocata da Tempesti schierato da inizio stagione. Ieri invece sul comunicato della Serie D è stato respinto il ricorso della Pistoiese che chiedeva la ripetizione per un errore tecnico nella gara pareggiata 1-1 col Lentigione dello scorso 2 febbraio in occasione di un rigore assegnato ai reggiani con espulsione del giocatore Kharmoud che secondo il club non avrebbe fatto fallo. Il giudice oltre a respingere il ricorso, ha anche multato la Pistoiese di 500 euro per ricorso giudicato "temerario".

Pavullo. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma sarà Maruan Sirajeddin il nuovo allenatore del Pavullo, dopo le dimissioni di mister Russo. La società punta dunque su una figura che già allena nel settore giovanile biancazzurro per dare la caccia alla salvezza in Prima "D".

d.s.