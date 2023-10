"Meritate l’inferno", guerra in Medioriente: lite nella Lega

"Che Allah vi faccia attraversare le porte dell’Inferno". "Il gruppo dirigente prenda subito le distanze da queste parole e dica da che parte sta". La guerra in Medioriente sta sparigliando gli orientamenti politici tradizionali, il conflitto divide in maniera trasversale anche le opinioni dei partiti. Come d’altronde è già successo per l’aggressione della Russia all’Ucraina. La lite, a distanza, in questo caso è scoppiata all’interno della Lega. Tutto è nato dopo che il militante e sostenitore dei giovani della Lega di Sassuolo Ayoub Ouassif ha postato su Instagram alcune considerazioni e alcune immagini che fanno riferimento alle tragedie di questi giorni, a sostegno della causa palestinese. Post dal tono durissimo che non è per niente piaciuto al consigliere regionale, sempre del carroccio, Simone Pelloni.

In particolare su Instagram Ouassif ha scritto un messaggio ai re e ai presidenti arabi giudicati n pratica imbelli e remissivi: "Che Allah possa maledirvi tutti quanti per il vostro silenzio, la vostra debolezza ci ha reso schiavi nelle nostre terre, che Allah vi faccia attraversare le porte dell’Inferno e farvi passare la vostra vita eterna per ogni lacrima, goccia di sangue e pena che hanno subito le donne e i bambini di questa terra palestinese". Pelloni chiede chiarimenti: "La Lega di Sassuolo, a partire dalle cariche istituzionali e dai dirigenti locali, si unisca a me nel condannare questa presa di posizione e dica chiaramente da che parte sta, senza ambiguità".

g.a.