Mesini in visita al reparto di pediatria

Un pensiero da parte della città di Sassuolo ai bambini costretti a trascorrere il periodo di feste natalizie in Ospedale. Nei giorni scorsi il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ha consegnato, a nome della città di Sassuolo, alcuni pupazzi al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sassuolo: in questi giorni di festa che si concludono oggi con l’Epifania, le infermiere hanno provveduto a consegnare i giocattoli ai piccoli degenti per offrire loro un sorriso nel periodo più bello dell’anno e testimoniare loro l’impegno della città nel prendersi cura di ogni suo cittadino, grande o piccolo che sia seguendo quel motto del ‘non lasciare indietro nessuno’ del quale la nuova Giunta cittadina ha fatto manifesto.

Quella del sindaco non è, tra l’altro, la prima visita ‘istituzionale’ che ricevono i piccoli pazienti ospitati dal nosocomio cittadino: la visita del primo cittadino fa infatti seguito a quella che ha visto protagonista, come di consueto, il Sassuolo Calcio. Una delegazione della società neroverde aveva infatti portato omaggi e doni ai bambini presenti, intrattenendosi con i piccoli ospiti della struttura tra sorrisi e qualche momento di divertimento. Iniziative importanti, che ‘legano’ la città al proprio essere comunità, come peraltro sottolineato anche dai vertici del reparto.

"La presenza di istituzioni e associazioni – aveva detto il Dottor Claudio Rota, primario del reparto che è una delle eccellenze della struttura di via Ruini – fa molto piacere. La generosità ricevute dal territorio ci ha concesso negli anni la possibilità di migliorare il nostro lavoro e la salute dei più piccoli". Un ulteriore segnale di vicinanza nei confronti dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale, quindi, e delle loro famiglie, capace di portare con sé l’affetto di un’intera città.